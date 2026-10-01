23/09/2026 México.- adidas presenta la camiseta de visitante de la selección española de fútbol con las dos estrellas. adidas ha presentado este jueves las primeras imágenes oficiales de los jugadores de la selección española de fútbol vistiendo la nueva camiseta de visitante con las dos estrellas, después de la conquista este verano del segundo Mundial de la historia de 'La Roja' en la edición disputada en Estados Unidos, México y Canadá. ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES ADIDAS

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adidas ha presentado este jueves las primeras imágenes oficiales de los jugadores de la selección española de fútbol vistiendo la nueva camiseta de visitante con las dos estrellas, después de la conquista este verano del segundo Mundial de la historia de 'La Roja' en la edición disputada en Estados Unidos, México y Canadá.

La versión utilizada por los jugadores, ya disponible en la web de adidas, incorpora materiales técnicos de última generación, entre ellos Climacool+, junto con una construcción ligera y soluciones diseñadas para favorecer la ventilación y la libertad de movimiento durante el juego.

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