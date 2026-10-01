Agencias

adidas presenta la camiseta de visitante de la selección española de fútbol con las dos estrellas

23/09/2026 México.- adidas presenta la camiseta de visitante de la selección española de fútbol con las dos estrellas. adidas ha presentado este jueves las primeras imágenes oficiales de los jugadores de la selección española de fútbol vistiendo la nueva camiseta de visitante con las dos estrellas, después de la conquista este verano del segundo Mundial de la historia de 'La Roja' en la edición disputada en Estados Unidos, México y Canadá. ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES ADIDAS
23/09/2026 México.- adidas presenta la camiseta de visitante de la selección española de fútbol con las dos estrellas. adidas ha presentado este jueves las primeras imágenes oficiales de los jugadores de la selección española de fútbol vistiendo la nueva camiseta de visitante con las dos estrellas, después de la conquista este verano del segundo Mundial de la historia de 'La Roja' en la edición disputada en Estados Unidos, México y Canadá. ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES ADIDAS
Guardar

adidas ha presentado este jueves las primeras imágenes oficiales de los jugadores de la selección española de fútbol vistiendo la nueva camiseta de visitante con las dos estrellas, después de la conquista este verano del segundo Mundial de la historia de 'La Roja' en la edición disputada en Estados Unidos, México y Canadá.

La versión utilizada por los jugadores, ya disponible en la web de adidas, incorpora materiales técnicos de última generación, entre ellos Climacool+, junto con una construcción ligera y soluciones diseñadas para favorecer la ventilación y la libertad de movimiento durante el juego.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La profesión farmacéutica presenta en Oviedo su hoja de ruta para reforzar la farmacia hasta 2035

La profesión farmacéutica presenta en Oviedo su hoja de ruta para reforzar la farmacia hasta 2035

Milei contrapone en París modelo argentino al europeo y presume de resultados económicos

Infobae

Izquierda, socialdemócratas y verdes mantienen contactos preliminares para gobernar Berlín

Infobae

Bruselas condena la "irresponsable retórica nuclear" de Rusia

Infobae

Singapur abre centro para desarrollar robots con IA que actúen como guardias de seguridad

Infobae