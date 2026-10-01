Milei contrapone en París modelo argentino al europeo y presume de resultados económicos

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París, 1 oct (EFE).- Ante una selecta audiencia formada por inversores, diplomáticos y analistas, el presidente de Argentina, Javier Milei, presumió este jueves en París de modelo económico, criticó a los actuales gobiernos europeos y, en clave electoralista, destacó el crecimiento y el atractivo inversor de su país.

Desde el principal auditorio de la OCDE de París -organismo multilateral conocido como 'el club de los países ricos'-, Milei pronunció un discurso plagado de guiños electorales, a un año de que se celebren elecciones en Argentina, y de reproches a las administraciones europeas.

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El mandatario sudamericano criticó el exceso de burocracia que, en su opinión, afecta a la vida empresarial en el Viejo Continente, al tiempo que aseveró que las capitales europeas están promoviendo "una inmigración descontrolada" y "engordando al Estado", lo que aumenta los déficits fiscales. Precisamente la del déficit es la lucha que Milei dice abanderar.

"Argentina está tomando la dirección contraria", presumió, ante un auditorio con un presencia mayoritaria de argentinos y en el que en la primera fila figuraba la hermana del mandatario, Karina Milei.

A pesar de las críticas a lo que considera como modelo europeo, el presidente argentino no se privó de brindarles "energía abundante" (petróleo y gas), en un momento en el que la guerra en Oriente Medio y en Ucrania ha tenido un enorme impacto en los tradicionales proveedores energéticos europeos.

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"Europa aprendió lo costoso que es depender de proveedores poco confiables, por eso vengo aquí a transmitirles que Argentina puede y podrá ofrecerles energía abundante", declaró.

Milei también defendió la complementariedad entre los sectores agrícolas argentino y europeo, y llamó a profundizar los vínculos entre capital y trabajo. Señaló asimismo que Argentina busca posicionarse en la industria vinculada a la inteligencia artificial, aprovechando sus recursos energéticos y minerales, la disponibilidad de tierras y su capital humano.

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Presumió de que la economía argentina ha avanzado más "en 30 meses" que en los últimos 100 años y criticó "el socialismo" de los anteriores gobiernos, que, lamentó, llevaron al país a la "ruina".

"Imagínense que si los resultados en las urnas nos acompañan y teniendo mayoría, les aviso: se viene un proceso de cambio como nunca antes en la historia argentina. Esto lo menciono porque el año que viene tenemos elecciones presidenciales y sabemos que en la Argentina los periodos electorales son temporadas de maniobras desestabilizadoras e intentos golpistas", agregó.

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En la misma línea se expresó el ministro de Economía, Luis Caputo, encargado de abrir la Argentina Week, quien aprovechó su discurso ante empresarios europeos para instarles a invertir en su país.

El ministro subrayó que los miembros del gabinete de Milei están "sinceramente deseosos de liberar todo nuestro potencial y poder convertirnos, como lo fuimos hace un siglo, en uno de los líderes de la economía global", al tiempo que garantizó un entorno económico en el país que garantiza la seguridad de las inversiones.

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"Los inversores son como mariposas: cuando se asustan, se van volando", advirtió el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, al defender la necesidad de estabilidad política, macroeconómica y regulatoria durante su intervención en la Argentina Week.

"Los países que sean capaces de proporcionar esto tienen mucho que ganar", señaló el director de la AIE, quien al analizar las cifras de Argentina ve que "tiene mucho que ganar" y potencial para aumentar su producción de petróleo y gas y contribuir a la seguridad energética mundial, así como con sus reservas de minerales críticos.

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Conseguir inversiones es el fin de la numerosa comitiva oficial y empresarial del país sudamericano que desembarcó la víspera en Francia, y que obtuvo una primera satisfacción con el anuncio del presidente y CEO de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, quien avanzó que su grupo tiene previstas inversiones en el país de casi 10.000 millones de dólares.

Como garantía para llevarlas a cabo, Pouyanné destacó las reformas del Gobierno de Milei, en particular la posibilidad de repatriar dividendos y el régimen de incentivos a las grandes inversiones. "¿Podemos invertir en Argentina? Sí, podemos", dijo, convencido de que el país ofrece "muchísimas oportunidades".

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Tras la primera jornada de la Argentina Week, Milei se trasladará a las 18.30 locales (16.30 GMT) al Palacio del Elíseo para mantener una reunión bilateral con su homólogo francés, Emmanuel Macron. Fuentes del Elíseo indicaron que, además del fortalecimiento de los lazos comerciales, la cita abordará divergencias políticas respecto al multilateralismo y las relaciones con el bloque de la Unión Europea.

Milei y su comitiva pondrán fin a este viaje de trabajo este viernes, cuando el mandatario recibirá una distinción por parte del Foro Económico de París antes de emprender su regreso a Buenos Aires.