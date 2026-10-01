La profesión farmacéutica presenta en Oviedo su hoja de ruta para reforzar la farmacia hasta 2035

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La profesión farmacéutica ha presentado este jueves en Oviedo la 'Declaración de Asturias. Farmacia 2035', un documento que plantea diez ámbitos prioritarios para reforzar el papel de la farmacia en el sistema sanitario y mejorar la atención a la población durante la próxima década. La declaración se ha presentado en el marco del 24 Congreso Nacional Farmacéutico.

Entre las medidas propuestas figura el desarrollo de la atención farmacéutica domiciliaria para pacientes vulnerables y dependientes, así como la incorporación de los servicios farmacéuticos asistenciales a la cartera común del Sistema Nacional de Salud (SNS), con servicios como los sistemas personalizados de dosificación o determinados cribados.

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El documento también plantea integrar a las farmacias en las redes de vigilancia epidemiológica y salud pública, revisar las reservas que limitan el acceso a determinados medicamentos innovadores a través de las farmacias comunitarias y avanzar hacia una conexión más completa entre estas y el resto del sistema sanitario. En este sentido, propone módulos de comunicación entre farmacéuticos y médicos y acceso al historial farmacoterapéutico.

La declaración incluye además la incorporación de la farmacia al Espacio Europeo de Datos Sanitarios, la actualización del marco deontológico ante el uso de la inteligencia artificial y la actualización de las competencias profesionales, así como la creación de nuevas especialidades, especialmente en el ámbito de la salud pública. También reclama incorporar a las farmacias a los planes públicos de preparación y respuesta ante emergencias.

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El presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, ha señalado que el objetivo es pasar de las experiencias desarrolladas en distintas comunidades a una mayor capacidad de actuación de la farmacia en el conjunto del SNS.

Por su parte, la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias, Teresa Méndez, ha destacado que el congreso reúne en Oviedo a más de 2.000 profesionales y aborda cuestiones como los servicios farmacéuticos, la seguridad de los medicamentos, la venta online y el Espacio Europeo de Datos Sanitarios.

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