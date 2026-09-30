Agencias

Principales titulares de los periódicos para el miércoles 1 de octubre

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Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

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-- "Un vuelo a Israel roza la catástrofe tras acuchillar un piloto a otro"

-- "Rusia amenaza con armas nucleares a los países de la OTAN"

ABC

-- "El Gobierno pretende colar la 'ley de nietos' con una enmienda trampa"

-- "Vivas describe ante la juez un delito de omisión del deber del Ejecutivo al ignorar su petición de auxilio"

EL MUNDO

-- "Sánchez apuntilla a los caseros y espera el 'sí' de Juns y PN"

-- "Rusia amenaza por carta a la OTAN con utilizar sus "armas nucleares""

LA VANGUARDIA

-- "Madrid agranda su peso en el PIB respecto al resto de las autonomías"

-- "El decreto de vivienda topa con recelos de Junts, PNV y Podemos"

LA RAZÓN

-- "Moncloa agita a los acampados de Sol para que rodeen el Congreso"

-- "El Rey reivindica a Francia como un socio fiable"

EL PERIÓDICO

-- "El Gobierno extremará el control de la inversión extranjera en defensa e IA"

-- "Sánchez presiona a Junts y Podemos con el *coste político* de tumbar los decretos de vivienda"

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