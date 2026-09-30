El Hay Festival busca a las 39 nuevas voces de la literatura latinoamericana

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Bogotá, 30 sep (EFE).- El Hay Festival abrió este miércoles una convocatoria para encontrar a 39 de las voces literarias más prometedoras de América Latina, que formarán parte de Medellín39, una selección que se dará a conocer en enero de 2027, durante el año en que la ciudad colombiana será Capital Mundial del Libro de la Unesco.

La iniciativa busca poner el foco en nuevos talentos de la narrativa latinoamericana y dar visibilidad a la diversidad de la producción literaria de la región.

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Los candidatos deben tener menos de 40 años y contar con al menos un libro publicado, y pueden ser postulados por ellos mismos o por otras personas hasta el próximo 30 de octubre.

La selección estará a cargo de un jurado internacional integrado por cinco figuras de la literatura y la cultura latinoamericana: los escritores Pilar Quintana, el cubano Leonardo Padura y Diamela Eltit; la lingüista y ensayista mexicana Yásnaya Elena A. Gil y el actor, director y productor mexicano Diego Luna.

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Los 39 nombres se anunciarán entre el 26 y el 27 de enero de 2027, durante el Hay Festival Forum en Medellín.

El Hay Festival es un encuentro internacional dedicado a la literatura, las artes, el pensamiento y la cultura que nació en 1988 en la localidad galesa de Hay-on-Wye y que con el tiempo extendió su programación a diferentes países.

El festival reúne a escritores, artistas, científicos, periodistas y otras figuras de la cultura para participar en conversaciones, debates y actividades abiertas al público.

En América Latina, el Hay Festival tiene presencia en ciudades como Cartagena de Indias, donde se celebra desde 2006, y ha desarrollado programas destinados a promover la literatura y el intercambio cultural en la región.

Medellín39 retoma precisamente uno de esos proyectos: Bogotá39, una selección de jóvenes escritores latinoamericanos que el Hay Festival realizó por primera vez en 2007, cuando Bogotá también ostentaba el título de Capital Mundial del Libro.

La nueva selección contará además con una publicación, ya que la editorial española Anagrama creará una antología con textos de los 39 escritores escogidos, que tendrá una edición en español y otra en inglés.

La convocatoria se produce mientras Medellín se prepara para ser Capital Mundial del Libro 2027, reconocimiento concedido por la Unesco por su trabajo en torno a la lectura, la escritura y el acceso a los libros. EFE