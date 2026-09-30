Agencias

El Supremo de EE.UU. autoriza la ejecución de Christa Pike en Tennessee

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Washington, 30 sep (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó este miércoles a Tennessee a ejecutar a Christa Pike, al levantar la suspensión dictada horas antes por el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito, que había frenado temporalmente la ejecución.

La decisión del Supremo permite al estado proceder con la ejecución por inyección letal de Pike, de 50 años, condenada a muerte por el asesinato en 1995 de su compañera de estudios Colleen Slemmer, cuando ambas se encontraban en un centro de formación profesional de Knoxville. EFE

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