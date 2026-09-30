El argentino Tirante reacciona tarde ante Struff y se despide de Pekín

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Pekín, 30 sep (EFE).- El alemán Jan-Lennard Struff (n.59) derrotó este miércoles al argentino Thiago Agustín Tirante (n.52) por 6-1 y 6-4 en la primera ronda del Abierto de China y frustró su debut en el ATP 500 de Pekín.

El encuentro duró una hora y seis minutos sobre la pista dura al aire libre Lotus del Centro Nacional de Tenis de Pekín, en una jornada nublada y con fuertes rachas de viento.

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Struff impuso su dominio desde el inicio, con dos roturas en los primeros cuatro juegos que le permitieron abrir una ventaja de 5-0 ante un Tirante que sufría para conservar su servicio y apenas encontraba opciones al resto.

El argentino evitó ceder la manga en blanco al levantar tres bolas de set en el sexto juego, apoyado en su saque. Sin embargo, el alemán respondió con un turno de servicio en blanco y cerró el parcial en 27 minutos.

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Tirante mejoró en la segunda manga, impulsado por ese sexto juego de la anterior, y dispuso de su única oportunidad de rotura en el cuarto intercambio, pero Struff la neutralizó para igualar 2-2.

El momento decisivo llegó con 3-3, cuando el alemán quebró el servicio del argentino y confirmó después la ventaja. Tirante mantuvo su último saque en blanco, aunque no pudo impedir que su rival sellara el triunfo en el siguiente juego.

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Struff, de 36 años, conservó todos sus turnos de servicio y logró su primera victoria en Pekín, después de caer en primera ronda en sus dos participaciones anteriores, en 2017 y 2023.