Uno de los cinco británicos detenidos por un presunto plan terrorista alertó a la Policía

Guardar

Londres, 30 sep (EFE).- Uno de los cinco británicos detenidos el domingo por supuestamente preparar un acto terrorista cerca de la base militar de Fairford (suroeste de Inglaterra) llamó a la Policía antes de que lo hiciera una vecina, que alertó a las autoridades de la presencia de encapuchados, informa este miércoles la prensa.

Los medios señalan que uno de los sospechosos contactó con los servicios de emergencia a las 00:45 hora local (23:45 GMT), tras lo cual una granjera que pasaba por la zona en coche telefoneó a las 01:36 horas (00:36 GMT), al detectar tres furgonetas blancas y un grupo de enmascarados.

PUBLICIDAD

La Policía Antiterrorista (CTP, en inglés) prosigue su investigación del suceso, que provocó una alerta de seguridad ante la posibilidad de que se planeara un atentado contra la base, que actualmente utiliza Estados Unidos, con autorización del Reino Unido, para ataques "de carácter defensivo" contra objetivos iraníes.

Tras los arrestos, el presidente Donald Trump y posteriormente su secretario de Estado, Marco Rubio, afirmaron que el dispositivo se había coordinado entre los dos países y apuntaron a la implicación de un "agente extranjero"; Londres, sin embargo, negó que se tratara de una operación de los servicios secretos.

PUBLICIDAD

Ante las conjeturas, la embajada de Irán en Londres negó rotundamente el lunes estar detrás del presunto complot y condenó "las especulaciones malévolas y sin fundamento" que buscan "azuzar la 'iranofobia' en el Reino Unido".

El mismo día, la Policía dejó en libertad condicional a los detenidos, que tienen entre 23 y 25 años y proceden de Londres, aunque siguen bajo investigación.

El martes, las autoridades informaron de que no se habían encontrado artefactos explosivos en las furgonetas decomisadas, aunque había "cantidades" de gasolina.

Un análisis de la cadena pública BBC durante el suceso identificó que al menos uno de los vehículos llevaba el logo 'Fuel 2 You' (Combustible para ti), aunque no hay constancia de que sea una empresa real. Esto alimentó las conjeturas de que los sospechosos podrían ser ladrones de combustible, pero esto no ha sido confirmado. EFE

PUBLICIDAD