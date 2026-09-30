Las tropas extranjeras que lucharon contra el EI abandonan Irak: cronología de la misión

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El Cairo, 30 sep (EFE).- En 2014, en pleno auge del grupo terrorista Estado Islámico (EI), una coalición internacional antiyihadista liderada por Estados Unidos intervino en Irak y en Siria para ayudar a eliminar la amenaza extremista, una misión que culmina este miércoles con la retirada total de las tropas extranjeras del territorio iraquí.

La misión de combate de la alianza, bajo el nombre de Combined Joint Task Force-Operation Inherent Resolve (CJTF-OIR), estaba integrada por una treintena de países -entre ellos España- y efectuó decenas de miles de bombardeos para detener el avance yihadista, aunque sus intervenciones no estuvieron exentas de polémica.

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La organización Airwars estima que los ataques de la coalición provocaron la muerte de entre 8.264 y 13.360 civiles en Irak y Siria, entre los que se cuentan entre 1.729 y 2.373 niños muertos, pero la alianza solo ha confirmado pocos cientos de bajas civiles a lo largo de su intervención.

Estos son los acontecimientos más destacados del despliegue extranjero entre 2014 y 2026:

Agosto de 2014: El Gobierno de Irak solicita apoyo aéreo de EE.UU. y comienza la cooperación militar para derrotar al EI, bajo el mandato del presidente Barack Obama, menos de tres años después de la retirada de las tropas estadounidenses tras la guerra de Irak.

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Octubre de 2014: Se forma la Combined Joint Task Force-Operation Inherent Resolve (CJTF-OIR).

Enero de 2015: Liberación de la ciudad siria de Kobane después de que la alianza liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD), respaldada por la alianza, expulsara al EI con el apoyo de intensos bombardeos de las tropas extranjeras.

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Resto de 2015: La fase "Degradación" de la coalición logra reducir las capacidades de combate del EI, cuyos combatientes se encontraban a las puertas de la capital iraquí, Bagdad, y comienza la fase "Contraataque", con el objetivo de liberar territorio y comunidades masacradas por los yihadistas, como los yazidíes.

Verano de 2016: Las fuerzas iraquíes retoman el control de ciudades clave como Ramadi o Faluya, mientras que la coalición logra dominar el aeródromo de Qayyarah, que posiciona a las fuerzas internacionales a poca distancia de Mosul, la autoproclamada capital del califato islámico. La Batalla de Mosul comienza el 17 de octubre.

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Julio de 2017: Liberación de Mosul tras nueve meses de batallas encarnizadas que provocan miles de muertes, que sigue a la expulsión de los yihadistas de más de 150 ciudades de Irak y Siria, como la ciudad siria de Al Raqa en octubre de ese año.

9 de diciembre de 2017: El entonces primer ministro de Irak, Haider al Abadi, declara la derrota territorial del EI en Irak.

Abril de 2018: Comienza la fase de reconstrucción y estabilización de las fuerzas iraquíes, tras el fin de las operaciones de combate de la coalición internacional.

23 de marzo de 2019: Las FSD declaran la derrota territorial del EI en Siria después de tomar la localidad oriental de Al Baguz, que hasta entonces era el último reducto del grupo yihadista en el país árabe.

26 de octubre de 2019: El líder del EI, Abu Bakr al Bagdadi, se suicida al detonar un chaleco de explosivos durante una operación de las fuerzas especiales estadounidenses en Idlib, en el noroeste de Siria.

3 de enero de 2020: Estados Unidos mata al poderoso comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, Qasem Soleimaní, con un bombardeo en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Bagdad, lo que lleva al Parlamento iraquí a pedir la salida de las tropas extranjeras de Irak. Además, algunas milicias chiíes proiraníes de Irak -vitales en la lucha contra EI- inician una confrontación armada con las fuerzas estadounidenses.

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9 de diciembre de 2021: Finaliza la misión de combate de la coalición tras un pacto alcanzado entre Washington y Bagdad, y la alianza transiciona hacia el entrenamiento, el asesoramiento y la capacitación de las fuerzas iraquíes. Las tropas estadounidenses no abandonan Irak y mantienen "el derecho inherente a la autodefensa", en medio de los enfrentamientos con las milicias iraquíes.

Octubre de 2023: Las milicias iraquíes inician una campaña de ataques contra las fuerzas estadounidenses y de la coalición en Irak en el marco de la guerra en la Franja de Gaza, unas acciones a las que responden las tropas norteamericanas.

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Septiembre de 2024: Washington y Bagdad acuerdan el fin de la coalición y la retirada por fases de las fuerzas internacionales en Irak.

Agosto de 2025: Estados Unidos inicia la retirada de sus fuerzas de Bagdad y de las principales bases militares del país, cuyo control es transferido al Ejército iraquí.

Marzo de 2026: Las milicias iraquíes atacan intereses estadounidenses en Irak en respuesta a la guerra lanzada por EE.UU. e Israel contra Irán. Estos ataques son respondidos fuertemente con ataques aéreos de Washington contra posiciones de estos grupos armados en el país árabe.

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16 de abril de 2026: Las tropas estadounidenses abandonan Siria.

30 de septiembre de 2026: En un contexto de máxima tensión y de volatilidad en Oriente Medio, las tropas estadounidenses y de otras potencias extranjeras abandonan Irak tras 12 años de lucha antiyihadista. Irak declara cuatro días de feriado oficial para celebrar "El Día de la Soberanía". EFE

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