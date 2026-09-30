Víctor Janeiro arremete contra Belén Esteban desde 'Supervivientes': "Se colocó en la tele gracias a mi hermano"

30/09/2026 Víctor Janeiro. En Honduras desde que empezó 'Supervivientes All Stars 3' hace tres semanas, Víctor Janeiro está totalmente al margen del recrudecimiento de la guerra entre Belén Esteban y Jesulín de Ubrique, y no sabe nada del comentadísimo regreso de la colaboradora a Mediaset con una entrevista en '¡De Viernes!' que ha pulido todos los récords de audiencia de la cadena en los últimos meses y en la que ha revelado episodios hasta ahora desconocidos de la relación entre el torero y su hija Andrea, incluyendo algunos feos y desplantes que ha sufrido la joven por parte de su padre, lamentando dolida el diferente trato que da a su primogénita en comparación de la hija que tiene en común con María José Campanario, Juls Janeiro. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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En Honduras desde que empezó 'Supervivientes All Stars 3' hace tres semanas, Víctor Janeiro está totalmente al margen del recrudecimiento de la guerra entre Belén Esteban y Jesulín de Ubrique, y no sabe nada del comentadísimo regreso de la colaboradora a Mediaset con una entrevista en '¡De Viernes!' que ha pulido todos los récords de audiencia de la cadena en los últimos meses y en la que ha revelado episodios hasta ahora desconocidos de la relación entre el torero y su hija Andrea, incluyendo algunos feos y desplantes que ha sufrido la joven por parte de su padre, lamentando dolida el diferente trato que da a su primogénita en comparación de la hija que tiene en común con María José Campanario, Juls Janeiro.

Sin embargo, ni siquiera el hecho de estar aislado ha impedido que Víctor deje claro qué opina de Belén durante una charla con su compañero Rubén Torres. "Mi hermano empezó con Belén Esteban y, a raíz de tener a la niña, acabó mal. Belén aprovechó ese tirón y se colocó en la tele gracias a mi hermano. Siempre fue en contra y hasta el día de hoy", ha afirmado rotundo, asegurando que "ha estado 20 años generando dinero y tiene que ser millonaria seguro".

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Y aunque ha reconocido que los ataques de la tertuliana al torero en televisión "también nos salpicaba a toda la familia, luego ya cada uno con sus circunstancias y su educación. Nosotros siempre nos hemos mantenido al margen y nunca hemos entrado al trapo". "Nunca hemos dejado nuestra profesión de lado ni hemos abandonado nuestros principios de ser una familia unida y una familia humilde. A día de hoy, con todo lo que hemos vivido, seguimos igual", ha defendido, orgulloso de no haber entrado en provocaciones y no haber contestado nunca a la 'princesa del pueblo'.

Este mismo martes, además, Víctor se ha convertido en el protagonista del 'Puente de las emociones' durante la última gala de 'Supervivientes' y, como no podía ser de otra manera, le ha tocado pronunciarse sobre su sobrina Andrea sin saber que hace unos días Belén reveló que su hija no tiene relación ni con el torero ni con su mujer, Beatriz Trapote: "Aunque pasamos poco tiempo con ella en la infancia la tenemos muy presente y no nos olvidamos" ha confesado.

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Además, también se ha acordado de la colaboradora, y después de revelar que Jesulín "está en un momento muy bueno, es muy feliz, tiene su otra famiila. Yo le deseo lo mejor", ha expresado que "a Belén también le deseo lo mejor, por la hija que tiene que es familia nuestra". ¿Cómo reaccionará cuando descubra todo lo que ha contado la de Paracuellos en su regreso a televisión?