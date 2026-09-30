Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el miércoles 30 de septiembre

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
ECONOMÍA
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-- 9.00 horas. La tasa de ahorro de los hgoares, gráficos
https://www.epdata.es/datos/tasa-ahorro-hogares-datos-graficos/106
-- 11.00 horas. Contabilidad Regional de España. Avance PIB. Serie 2000-2025 (INE)
https://www.epdata.es/datos/productor-interior-bruto-comunidad-datos-estadisticas/250/andalucia/290
ECONOMÍA INTERNACIONAL
-- 8.45 horas. IPC de Francia, gráficos
https://www.epdata.es/datos/francia-datos-macroeconomicos-datos-graficos/675#inflacion
-- 10.00 horas. Desempleo / IPC en Alemania, gráficos
https://www.epdata.es/datos/alemania-datos-macroeconomicos-graficos/676
-- 13.00 horas. Desempleo en Chile, gráficos
https://www.epdata.es/datos/chile-datos-macroeconomicos-datos-graficos/657
SOCIEDAD
-- 12.30 horas. Estudio 'Actitudes hacia el estado de bienestar' (CIS)
Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es