Agencias

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el miércoles 30 de septiembre

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EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

ECONOMÍA

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-- 9.00 horas. La tasa de ahorro de los hgoares, gráficos

https://www.epdata.es/datos/tasa-ahorro-hogares-datos-graficos/106

-- 11.00 horas. Contabilidad Regional de España. Avance PIB. Serie 2000-2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/productor-interior-bruto-comunidad-datos-estadisticas/250/andalucia/290

ECONOMÍA INTERNACIONAL

-- 8.45 horas. IPC de Francia, gráficos

https://www.epdata.es/datos/francia-datos-macroeconomicos-datos-graficos/675#inflacion

-- 10.00 horas. Desempleo / IPC en Alemania, gráficos

https://www.epdata.es/datos/alemania-datos-macroeconomicos-graficos/676

-- 13.00 horas. Desempleo en Chile, gráficos

https://www.epdata.es/datos/chile-datos-macroeconomicos-datos-graficos/657

SOCIEDAD

-- 12.30 horas. Estudio 'Actitudes hacia el estado de bienestar' (CIS)

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

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