UNICEF alerta de que más de dos tercios de las victimas infantiles responden al uso de armas explosivas

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El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado de que las armas explosivas son las responsables de más de dos tercios de las muertes infantiles que se registraron entre los años 2021 y 2025, un periodo de tiempo que se saldó con más de 35.900 niños muertos o mutilados debido al uso de este tipo de armamento en el marco de conflictos armados.

En su informe 'Armamento Explosivo y Víctimas Infantiles en Conflicto', la agencia de la ONU advierte de que este tipo de armas están "registrando una incidencia creciente en distintos escenarios de guerra" y establece que han estado vinculadas a cerca del 66% de las muertes y heridas graves sufridas por menores durante el periodo analizado.

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La proporción ha aumentado de forma sostenida en los últimos años. Mientras que en 2021 representaba el 54% de las víctimas infantiles, en 2025 superó el 72%. La mayoría de estos casos se concentran en Palestina, Birmania, Siria, Afganistán, Sudán, Ucrania, Somalia y Yemen.

"Ningún otro tipo de arma mata o hiere a más niños que las armas explosivas. (...) En 2021, por primera vez, las armas explosivas causaron más de la mitad de todas las víctimas infantiles verificadas. Esta tendencia ha seguido agravándose año tras año", recoge el texto.

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"En ese mismo periodo de cinco años, la proporción de víctimas infantiles causadas por disparos y otras armas de fuego disminuyó del 33% en 2021 al 18% en 2025", ha apuntado. "Otros conjuntos de datos mundiales que registran las víctimas civiles derivadas del uso de armas explosivas --en todos los grupos de edad-- indican que se estima que el 97% de dichas víctimas se producen en zonas pobladas", ha añadido.

Asimismo, UNICEF ha alertado de que las operaciones militares aéreas son la principal causa de que se produzcan víctimas infantiles en el mundo, lo que supone el 30% de todos los casos verificados en esos cuatro años. El número de víctimas infantiles relacionadas con operaciones aéreas aumentó drásticamente a partir de 2022, registrándose las cifras más elevadas en 2023 y 2025.

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Este incremento se debió principalmente a la ofensiva israelí contra Gaza, aunque también se observaron aumentos significativos en Birmania, Sudán, Líbano y Ucrania. Afganistán y Siria siguieron registrando víctimas infantiles verificadas a causa de operaciones aéreas, si bien en niveles inferiores a los de años anteriores.

AUMENTO DEL USO DE DRONES

Además, ha señalado que los datos apuntan al creciente peligro que supone el uso de drones. A pesar de la falta de datos suficientes, UNICEF ha asegurado que se desprenden tres conclusiones de los datos y la documentación existentes. "En primer lugar, el daño que causan los drones armados a los niños ha alcanzado un umbral simbólico y es motivo de preocupación mundial, con más de 1.000 niños confirmados como muertos o mutilados en ataques con drones armados entre 2021 y 2025", sostiene el texto.

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"El mayor número de víctimas infantiles --415 muertos o mutilados-- se verificó en 2025. Además, en 2025, se verificaron víctimas infantiles en 13 situaciones de conflicto en cuatro continentes, África, Asia, América y Europa, en comparación con dos situaciones de conflicto en 2020", ha explicado.

En segundo lugar, el uso de drones armados está ampliando el alcance geográfico de las hostilidades, aumentando el riesgo para los niños en zonas que antes no se veían directamente afectadas por el conflicto, tal y como ha resaltado. "Los drones armados pueden recorrer largas distancias y afectar zonas mucho más allá de las líneas de frente tradicionales", ha subrayado.

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"En tercer lugar, aunque poco documentado, el impacto psicológico de los drones armados en los niños es significativo. El sonido constante de los drones armados y la dificultad para distinguirlos de los no armados pueden generar angustia psicológica, miedo, ansiedad e indefensión constantes entre los niños, y este miedo puede alterar sus rutinas diarias, como sus desplazamientos habituales a la escuela o a los centros de salud", ha señalado.

UNICEF, que ha matizado que el 48% de las víctimas infantiles son menores gravemente heridos que presentan algún tipo de discapacidad durante el resto de sus vidas, ha afirmado a su vez que la artillería y los ataques con proyectiles --incluidos morteros, cohetes y otros proyectiles explosivos-- representan una gran amenaza para los niños y han provocado el 14% de todas las muertes y mutilaciones infantiles entre 2021 y 2025.

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"Los restos explosivos de guerra, incluidos los restos de municiones en racimo, representaron la mayor proporción, con un 46%. Las minas, incluidas las minas improvisadas, supusieron aproximadamente el 14 por ciento", ha aclarado.

Por eso, ha hecho un llamamiento a todas las partes en conflicto a "proteger y garantizar el respeto de los derechos de los niños, incluso poniendo fin al uso de armas explosivas en zonas pobladas y haciendo rendir cuentas a los autores de violaciones graves contra la infancia". "Los actores con influencia sobre las partes en conflicto deben utilizar su capacidad de incidencia para reforzar la protección de los niños frente al impacto de los drones armados", ha recalcado.

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