Dimite el patrón de la Torre Eiffel tras el escándalo de la exclusión de mujeres

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París, 29 sep (EFE).- El director general de la empresa que explota la Torre Eiffel de París, Patrick Branco Ruivo, anunció este martes que dejará el cargo a finales de año tras la polémica suscitada por la exclusión de personal femenino durante una visita en septiembre pasado de un grupo ultraconservador hindú.

Aquella decisión controvertida provocó una huelga del personal que trabaja en el célebre monumento, que permaneció cerrado durante un día, y motivó la apertura de una investigación encargada a una empresa externa que ha sacado a la luz "disfuncionamientos" en el operativo, señaló la Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel (SETE) en un comunicado.

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En el mismo consideró "inaceptable" la decisión de descartar al personal femenino durante la visita de aquel grupo hindú y aseguró que ha conducido a la dimisión de Branco Ruivo, que dirigía la empresa, dependiente del Ayuntamiento de París, desde 2018.

El presidente del Consejo de Administración de la SETE, Ariel Weil, al tiempo alcalde del distrito 4 de París, anunció cambios profundos, como la creación de un "auténtico servicio protocolario" y la "puesta en marcha de medidas de formación en favor de la igualdad entre mujeres y hombres".

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Branco Ruivo, que dirigió el monumento durante los momentos convulsos de la covid, condujo importantes iniciativas de modernización de la torre, señaló el SETE.

Sin embargo, su figura era muy cuestionada, no solo por la polémica de septiembre pasado. Días más tarde de aquellos hechos, el vespertino Le Monde publicó que el famoso monumento multiplicaba las disfunciones en sectores como la seguridad, las finanzas o el control, lo que ponía en peligro su supervivencia y la seguridad de sus empleados. EFE

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