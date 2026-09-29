Un concurso de 'perros gordos' en Nueva Delhi desata furor en redes sociales

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Nueva Delhi, 29 sep (EFE).- Un inusual torneo organizado en redes sociales para coronar al perro callejero más gordo de Nueva Delhi ha llevado a miles de internautas a votar en urnas virtuales y a lanzar campañas electorales humorísticas, en medio de un debate sobre la presencia de estos animales en la capital india.

Impulsado por la cuenta de Instagram 'Fat Dogs of Delhi', el certamen comenzó el pasado jueves con 64 canes que se han enfrentado en rondas eliminatorias a través de encuestas de 24 horas.

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En cuestión de días, la cuenta ha pasado de unos pocos cientos de seguidores a casi 100.000, con usuarios diseñando carteles y memes electorales a favor de sus nominados y atrayendo incluso al gigante de comercio rápido indio Blinkit, compañía que prometió premios si su candidato sale victorioso.

La inmensa mayoría de los perros en pugna sobreviven como mascotas comunitarias en las calles de la metrópoli, alimentadas vecinos, trabajadores y dueños de comercios.

El favorito para llevarse la corona en la gran final el miércoles es Googoo, un can de 46 kilogramos que vive en el centro de cuidado animal Fundación Jeevashram y que, paradójicamente, atraviesa un tratamiento para bajar de peso, según medios locales.

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'Fat Dogs of Delhi' anunció que las votaciones en Instagram comenzará a las 14:00 hora local (8:30 GMT) y que dispondrán por primera vez de urnas físicas en diferentes partes de la capital.

La cuenta publicó también una lista de organizaciones locales de bienestar animal y pidió a sus seguidores hacer donaciones para ayudar a los perros callejeros de la capital, cuya población estimada ronda el millón de ejemplares.

Aunque empezó como una forma de entretenimiento, el concurso ha permitido que los capitalinos vean a los perros callejeros de una forma más positiva, aseguró a EFE Indies' Dayout Hyderabad, una de las organizaciones de bienestar animal reseñadas.

"Lo convirtieron en una plataforma para impulsar páginas que trabajan en el rescate, esterilización y vacunación de perros callejeros", explicó el activista, quien prefirió no dar su nombre.

Mientras algunos perros callejeros son tratados como mascotas comunitarias, otros son temidos en algunas zonas de la capital, donde se registraron más de 25.000 casos de mordeduras en 2024, según cifras oficiales.

En agosto, el Tribunal Supremo de la India ordenó que los perros callejeros de Delhi fueran capturados, vacunados, esterilizados y devueltos a sus barrios; mientras que los animales agresivos o con rabia deberán ser trasladados a refugios. EFE