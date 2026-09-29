Putin recibe a líderes serbobosnios y desea suerte a partido de Dodik en próximos comicios

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Moscú, 29 sep (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibió este martes en el Kremlin al primer ministro de la República Srpska, Savo Minic, y al presidente de la Alianza de Socialdemócratas Independientes, Milorad Dodik, y les deseó suerte en las elecciones de octubre en Bosnia-Herzegovina.

"Se acerca la fecha de (...) las elecciones generales en Bosnia y Herzegovina. Representantes rusos participarán como observadores. Deseamos éxito a la coalición gobernante, a la que ustedes representan", dijo Putin en una reunión con Minic y Dodik, recogida por las agencias rusas.

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El jefe del Kremlin confió en que "ninguna influencia extranjera" pueda impedir que las "fuerzas patrióticas" de la República Srpska, una de las dos entidades que, junto con la Federación croato-musulmana, integran Bosnia-Herzegovina, reciban el mandato "de seguir defendiendo los derechos e intereses de los serbobosnios y su interacción constructiva con Rusia".

Putin recordó que la postura rusa sobre el conflicto radica en "una actitud más justa hacia los serbios" para que la situación se mantenga estable.

"Desacreditar a cualquiera de los participantes en este proceso de arreglo no puede contribuir a la estabilidad ni a la paz en este complejo territorio", subrayó.

Dodik, un político nacionalista y prorruso, asistió el pasado mayo a festejos en Moscú con ocasión del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi.

Bosnia vivió entre 1992 y 1995 la guerra más sangrienta de la desintegración de la antigua Yugoslavia.

Tras unos 100.000 muertos y millones de desplazados y heridos, la guerra terminó con el Acuerdo de Dayton en 1995, que creó dos entes autónomos, uno para los serbios y otro compartido para croatas y bosniacos (musulmanes). EFE