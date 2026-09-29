OCDE destaca satisfacción de docentes colombianos pero advierte sobre bajo gasto educativo

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Bogotá, 29 sep (EFE).- Los docentes colombianos de secundaria reportan mayor satisfacción con sus condiciones laborales y salarios que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aunque imparten más horas de clase, según el informe Panorama de la educación 2026 publicado este martes, que destaca además el menor gasto por estudiante frente al promedio del organismo.

El 87,2 % de los docentes colombianos de secundaria inferior consultados en la Encuesta Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje (TALIS) de 2024 dijo estar satisfecho con sus condiciones de empleo, frente al 68,4 % del promedio de la OCDE, mientras que el 63,1 % manifestó satisfacción con su salario, frente al 38,7 % del conjunto de países analizados.

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Sin embargo, los profesores colombianos tienen una carga lectiva superior a la media de la organización. En educación primaria imparten 955 horas anuales, frente a las 770 horas del promedio de la OCDE, mientras que en secundaria inferior la cifra es de 840 horas, frente a 710 horas del resto.

El informe también señala que el número de profesores de primaria en Colombia disminuyó un 2 % entre 2015 y 2024, mientras que el número de alumnos cayó un 10 % en ese periodo.

Además, el documento prevé que la población de entre 5 y 14 años se reduzca un 9 % entre 2024 y 2033, lo que apunta a una menor demanda de docentes si no cambian otras condiciones del sistema educativo.

En materia de financiación, Colombia destinó en 2023 unos 3.398 dólares por estudiante en educación primaria, secundaria y terciaria, frente a los 13.601 dólares del promedio de la OCDE, calculados en paridad de poder adquisitivo.

En primaria, el gasto por alumno fue de 3.526 dólares y en secundaria inferior de 3.594, frente a 12.893 y 14.291 dólares, respectivamente, en el promedio de la organización.

El informe también muestra que el 29 % de los colombianos de entre 25 y 64 años tenía en 2025 estudios terciarios, frente al 43 % del promedio de la OCDE.

Asimismo, el 26 % de los jóvenes de 18 a 24 años no estudiaba ni trabajaba, un punto porcentual más que en 2015 y el doble del promedio de la organización, situado en el 13 %.

En educación infantil, el 78 % de los niños colombianos de entre 3 años y la edad de inicio de la primaria estaban matriculados en programas de educación y atención a la primera infancia en 2024, frente al 90 % del promedio de la OCDE.

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En su informe de 2025, la OCDE había señalado que el porcentaje de colombianos de 25 a 34 años sin educación secundaria superior había caído del 27 % al 17 % entre 2019 y 2024.

Además, el documento destacó que solo el 16 % de quienes ingresaban a programas de grado universitario los terminaba en el tiempo teórico, porcentaje que subía al 44 % tres años después. EFE