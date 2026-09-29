El Vaticano confirma los abusos del cura argentino Buela tres años después de su muerte

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Ciudad del Vaticano, 29 sep (EFE).- El Vaticano ha ratificado que el sacerdote argentino Carlos Miguel Buela, fundador de dos órdenes religiosas y fallecido en 2023, fue culpable de los delitos de abusos sexuales y violencia contra varias personas por los que fue apartado.

Esta conclusión ha sido comunicada a los delegados de las dos órdenes fundadas por Buela e intervenidas por la Santa Sede: Clara Echarte Oñate, de las Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, y José Antonio Satué Huerto, del Instituto del Verbo Encarnado.

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Los dos delegados, en un comunicado emitido este martes, explican que el pasado 14 de septiembre reunieron en Roma a los superiores y superioras de ambas instituciones para participar en un encuentro.

En el mismo también estuvo presente la prefecta del Dicasterio vaticano para los Instituto de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, Simona Brambilla.

Y en aquella reunión se informó a los miembros de ambas órdenes de que tanto el Tribunal Penal Especial como el de Apelación de la iglesia habían concluido que su fundador era culpable de abusos.

En concreto "alcanzaron la certeza moral sobre la responsabilidad" del sacerdote argentino por la comisión de un delito contra el Sexto Mandamiento -'No cometerás actos impuros'- "perpetrado con violencia contra varias personas".

El Código de Derecho Canónico, según recuerda la nota, castiga en su artículo 1.395 al clérigo "concubinario" con "la suspensión" y hasta la expulsión del estado clerical.

Buela (Buenos Aires, 1941 - Génova, 2023) fue un cura argentino fundador en 1984 del Instituto del Verbo Encarnado y, después, de su rama femenina, las Siervas del Señor de la Virgen de Matará, pero acabaría apartado por la Santa Sede a raíz de las acusaciones de abusos dirigidas en su contra por una veintena de seminaristas.

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Con la "clarificación" de sus delitos, el Vaticano pretende "contribuir a restablecer la verdad como un acto de justicia hacia las personas que se han visto perjudicadas por el comportamiento del sacerdote Carlos Miguel Buela", se lee en la nota.

Pero también quiere brindar "la debida información" a los miembros de las dos órdenes que fundó en su "camino de relectura del carisma y de revisión, renovación y purificación de la espiritualidad".

Separando, agrega el dicasterio vaticano, "el don del Espíritu concedido para la edificación e la iglesia" de dichas órdenes y "las limitaciones o actuaciones personales de su fundador". EFE