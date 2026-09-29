Trump defiende que no se debe frenar el desarrollo de la inteligencia artificial

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Washington, 29 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este martes que no se debe frenar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), al presentar una nueva página web que utiliza esa tecnología para facilitar los trámites gubernamentales.

"Este es otro ejemplo de por qué jamás frenaré el crecimiento de una tecnología que superará a la Revolución Industrial", afirmó el mandatario, quien subrayó: "No podemos detenerla".

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Trump participó en un foro tecnológico celebrado en un auditorio cercano a la Casa Blanca para presentar el portal America.gov, que emplea IA para reunir en una sola plataforma los servicios administrativos de las agencias gubernamentales, como la solicitud de pasaportes.

"Bajo la Administración Trump, creemos que su tiempo importa, que sus metas importan y que Estados Unidos debe ofrecer la mejor experiencia ciudadana de cualquier país", declaró.

El presidente aseguró además que esta herramienta impedirá que alguien alegue que no puede obtener una prueba de ciudadanía.

El republicano impulsa desde hace tiempo en el Congreso una legislación para reforzar los controles en las elecciones federales e impedir el voto de personas que no sean ciudadanas estadounidenses.

Sus opositores sostienen que esas restricciones dificultarían el acceso al voto de minorías con problemas para obtener la documentación necesaria.

En pleno debate sobre la regulación de la IA, Trump tiene previsto almorzar este mismo martes en la Casa Blanca con líderes de la industria, como Dario Amodei (Anthropic); Elon Musk (xAI), Jensen Huang (Nvidia), Jeff Bezos (Amazon) o Satya Nadella (Microsoft).

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A principios de mes, los líderes de Anthropic, OpenAI, e xAI coincidieran en pedir que se ralentice el desarrollo de la IA para garantizar su seguridad, una postura a la que se opone la Casa Blanca.

El debate se abrió después de que el investigador Jacob Coxon dimitiera de Anthropic y OpenAI y acusara a ambas empresas de embarcarse en una carrera hacia una IA con capacidad incluso para acabar con la humanidad durante esta década.

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Trump, que propone rebautizar la IA como "superinteligencia", ha desoído estas advertencias y, por el contrario, apoya su desarrollo y la construcción de nuevos centros de datos en Estados Unidos.

El mandatario sostiene que una regulación del sector podría poner en riesgo la ventaja estadounidense en la carrera tecnológica con China. "Quien gane la carrera de la IA, gana", resumió hace dos semanas en su red social, Truth Social. EFE

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(foto)(video)