Sumar avisa del coste de rechazar las medidas de vivienda y admite que PSOE forzó los dos decretos

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Sumar ha reivindicado que las medidas de vivienda aprobadas este martes en el Consejo de Ministros son un "conquista" para la ciudadanía, ha reconocido que el PSOE forzó separar en otro decreto la prórroga automática de alquiler y ha mandado un mensaje a los socios parlamentarios, como pueden ser Junts y Podemos, del coste que supondría oponerse a la convalidación en el Congreso.

Así lo ha trasladado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, flanqueado por el resto de integrantes de Sumar en el Ejecutivo: Yolanda Díaz (Trabajo), Ernest Urtasun (Cultura), Sira Rego (Juventud e Infancia) y Mónica García (Sanidad).

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Los cinco ministros han comparecido en la sede del Ministerio de Trabajo de forma paralela a la rueda de prensa en Moncloa tras el Consejo de Ministros, que protagonizaban el ala socialista del Ejecutivo, y con el lema que reproduce el artículo 47 de la Constitución sobre el derecho a la vivienda.

Bustinduy ha admitido que la negociación con el PSOE ha sido "dura" y que el "último escollo" para el acuerdo ha sido la prórroga automática de contratos de alquiler, reconociendo que Sumar quería que estuviera dentro del texto que reúne los principales avances.

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De esta forma, ha desgranado que la negociación con el PSOE para incluir esta renovación de contratos de alquiler, que es una demanda de la sociedad civil y del Sindicato de Inquilinas, ha durado toda la noche y hasta el mediodía no se ha logrado una solución acordada, que ha sido ubicarla en el segundo decreto.

NEGOCIACIÓN HASTA EL ÚLTIMO MINUTO

También ha explicado que su espacio quería ir más allá en el despliegue temporal de la prórroga de contratos que vencen hasta 2029 o en las medidas antidesahucios. "Hemos estado negociando hasta el último minuto para poder ampliar esos plazos temporales todo lo posible", ha ahondado Bustinduy durante su comparecencia.

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A su vez ha desgranado que las bonificaciones fiscales a caseros no les gusta al entender que no son eficaces, pero las aceptan en aras a intentar el acuerdo parlamentario con otros grupos, en clara referencia a PNV y Junts. A su vez, ha apostillado que el resto de medidas garantiza que, en ningún caso, estas ayudas fiscales no generarán aumento de precios porque ponen el foco en los inquilinos.

En todo caso, Bustinduy ha ensalzado el impacto de esta medidas en vivienda y, en concreto, ha citado que la prórroga de contratos de alquiler beneficia a 5 millones y que los objetivos que habían mandatado los partidos del socio minoritario se ven colmados en estos dos decretos.

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NO SE PUEDE DECIR OPONERSE A ESTE CLAMOR SOCIAL

El ministro ha admitido que estos dos decretos no recogen el máximo de sus propuestas, pero ha destacado que las medidas validadas por el Congreso son una "importante conquista", que ha sido posible gracias a la movilización social.

De esta forma, ha destacado que se trata de un paso "muy importante" en la necesaria transformación de "gran calado" que tiene que haber del mercado de la vivienda, donde un hito importante es precisamente la renovación automática de contratos que ya existen en muchos países.

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También ha urgido a que se produzca una "convalidación rápida" en el Congreso, dado que habrá un pleno extraordinario para ello este viernes, y ha prometido que desde Sumar van a hacer "mucha pedagogía" para que se aprueben los dos decretos, instando a los grupos a que analicen bien el contenido de las mismas.

Eso sí, Bustinduy ha augurado un futuro político "muy delicado" a quien se enfrente a ese "clamor social" y se opongan a medidas de "alivio inmediato a millones de familias".

Finalmente, ha destacado que se ha hablado con gran parte del arco parlamentario para gestar estos decretos y ha resaltado el papel del ministro Urtasun en esta negociación.