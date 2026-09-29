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Que no haya colados en tu celebración, Raid® comparte cómo mantener a los bichos fuera

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 29 de septiembre de 2026

· Con la llegada de la temporada de Fiestas, la comida y las celebraciones también pueden llamar la atención de visitantes que nadie invitó: mosquitos, moscas, cucarachas y otros insectos.

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Esta temporada para los mexicanos es sinónimo de celebración. Las reuniones con amigos y familia, los antojitos y las noches alrededor de la mesa se convierten en protagonistas mientras nos preparamos para celebrar las fiestas patrias.

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Pero entre tantos invitados, pueden aparecer algunos que definitivamente no estaban en la lista. Y es que, especialmente durante la temporada de lluvias, que suele extenderse hasta septiembre, la presencia de insectos puede hacerse más frecuente. Moscas, mosquitos, cucarachas, hormigas y otros insectos pueden convertirse en esos visitantes inesperados capaces de interrumpir hasta el mejor plan.

Por eso, así como pensamos en la comida, la música y la decoración antes de recibir a nuestros invitados, también es importante preparar la casa para ayudar a mantener a los bichos fuera de la celebración.

Evita a los colados dentro de tus celebraciones

Para disfrutar las reuniones de esta temporada, la prevención puede comenzar desde antes de empezar a preparar la fiesta. Raid® comparte algunas recomendaciones sencillas para preparar el hogar:· Pon atención a puertas y ventanas: Durante una reunión, el movimiento de personas entrando y saliendo puede facilitar que entren los bichos.

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· Cuida los espacios donde habrá comida: Mantén alimentos cubiertos cuando sea posible y evita dejar restos de comida o bebidas expuestos por periodos prolongados.

· Prepara los espacios en exteriores: Si su celebración incluye una terraza, un patio o un jardín, revisa estas áreas antes de que lleguen los invitados; evita dejar agua estancada o residuos, y elimina cualquier acumulación de agua que pudiera atraer insectos.

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· Revisa posibles puntos de entrada: Antes de recibir invitados, dedica unos minutos a identificar aquellos lugares por los que los bichos podrían entrar a la casa.

· Anticípate a los colados: Como parte de los preparativos previos a la llegada de los invitados, considera tener a mano soluciones para el control de insectos, como Raid®, en las zonas donde se celebrará el evento, para ayudar a mantener a los insectos no deseados alejados de la celebración.

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En una temporada hecha para reunirnos y celebrar, preparar el hogar también forma parte de ser un buen anfitrión. Y así como pensamos en cada detalle para recibir a nuestros invitados, también podemos anticiparnos a los invitados no deseados que intentan colarse en la celebración. Porque cuando se trata de festejar, hay muchos invitados que son bienvenidos, pero a los bichos siempre es mejor dejarlos fuera, porque los bichos odian Raid.

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FUENTE Raid - SCJ