Parlamento de Bolivia analizará acusaciones de EE.UU. a funcionarios con visados revocados

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La Paz, 29 sep (EFE).- La Asamblea Legislativa de Bolivia sesionará el próximo lunes para analizar la posible conformación de una comisión que investigue las acusaciones del Gobierno de EE.UU. contra altos cargos y exfuncionarios a los que ese país revocó el visado, incluido el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.

El vicepresidente del país y titular del Legislativo, Edmand Lara, confirmó a los medios este martes que la sesión se efectuará el próximo 5 de octubre en la tarde, previa espera del envío de información y antecedentes desde EE.UU. sobre esta decisión.

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Lara recordó que se enviaron, a través de la Cancillería, "notas" al Departamento de Estado "para que EE.UU. remita los antecedentes" de los casos de Mariaca y "de todas las autoridades que figuran en esa lista" de personas a las que les fue revocado el visado.

En la convocatoria a la sesión, se explica que los legisladores analizarán la información y, si fuera el caso, la "conformación de una Comisión de Investigación Parlamentaria", dentro de sus atribuciones constitucionales de control y fiscalización de los órganos del Estado y las instituciones públicas.

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El lunes, el Gobierno de Donald Trump revocó los visados de altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes acusa de "corruptos" y de "socavar gobiernos elegidos democráticamente".

Bolivia es el país con más ciudadanos sancionados en una lista publicada por el Departamento de Estado estadounidense en las que se menciona a trece funcionarios y exfuncionarios, incluido el fiscal general, y un empresario.

El Gobierno estadounidense señaló que las acciones de Mariaca "ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del programa Escudo, busca fortalecer".

El Ejecutivo boliviano calificó el lunes de "graves" estas acusaciones y anunció que pedirá a EE.UU. la información correspondiente para que haya "un proceso de investigación a fondo" en Bolivia y que las personas mencionadas por el Departamento de Estado respondan ante la justicia.

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Mariaca rechazó las acusaciones en su contra y vinculó la decisión de EE.UU. con las "implicaciones" que tuvieron dentro y fuera de Bolivia algunas investigaciones que realiza el Ministerio Público, incluidos los casos penales contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo, acusado, entre otros, de presunta tentativa de feminicidio contra su expareja.

En octubre de 2024, Mariaca fue elegido fiscal general de Bolivia para un periodo de seis años, por el anterior Legislativo, en el que tenía la mayoría el entonces oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

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Algunos parlamentarios pidieron al fiscal que se aparte de sus funciones mientras se investigan estas acusaciones. EFE