Agencias

Parlamento venezolano designa una comisión para redactar la reforma de ley contra el odio

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Caracas, 29 sep (EFE).- El Parlamento de Venezuela, de mayoría chavista, designó este martes una comisión de once diputados que se encargará de redactar el proyecto para la reforma de la 'Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia' solicitada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

"Vamos a conformar una comisión especial que hemos denominado comisión especial de proyecto de ley de reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (...) a los efectos de que se aboquen de inmediato al trabajo de conformación y de redacción del proyecto de reforma de ley", dijo el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, tras atender la petición de su hermana y mandataria.EFE

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