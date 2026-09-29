Exsecretaria de EEUU Kristi Noem se divorcia tras el escándalo de travestismo de su marido

Guardar

Nueva York, 29 sep (EFE).- La exsecretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, ha solicitado el divorcio unos meses después del escándalo de travestismo protagonizado por su marido, Bryon, con el que llevaba casada 34 años.

Noem, de 54 años, solicitó el divorcio de Bryon, de 56, el lunes en Dakota del Sur y citó "diferencias irreconciliables", el argumento más común en este trámite, según el medio Dakota News Now.

PUBLICIDAD

La pareja llevaba casada desde 1992 y tiene tres hijos adultos.

Tras la destitución de la conservadora en marzo, el medio Daily Mail publicó unas fotos de Bryon Noem con pechos postizos y ropa ultraceñida, y sugirió que llevaba una "doble vida" en la que se travestía y chateaba con modelos de fetiches en línea.

PUBLICIDAD

"La Sra. Noem está devastada. A la familia le tomó por sorpresa, y piden privacidad y oraciones", dijeron sus representantes al The New York Post entonces.

La excretaria de Seguridad Nacional fue cesada tras encabezar la dura política migratoria del Gobierno de Donald Trump que desembocó en las redadas en Mineápolis donde dos civiles estadounidenses fueron tiroteados por agentes federales.

En torno a esas fechas, otro de los asuntos a los que se enfrentó la también exgobernadora de Dakota del Sur fue un supuesto romance con el lobista y comentarista político Corey Lewandowski. EFE