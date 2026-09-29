Maricarmen acepta el acuerdo y podrá volver a su casa cuando reciba el alta hospitalaria

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Maricarmen, la octogenaria desahuciada la pasada semana de su vivienda de Retiro, ha aceptado el acuerdo alcanzado este lunes con Urbagestión, propietarios de la vivienda ubicada en la calle Alcalde Sainz de Baranda en la que residió durante 70 años, y podrá volver a su casa cuando reciba el alta hospitalaria en el Hospital Gregorio Marañón.

El acuerdo se alcanzó la noche de este lunes tras más de cuatro horas de reunión entre representantes de Maricarmen y Urbagestión mediada por profesionales de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid) y contempla un nuevo contrato de alquiler de ocho años y una renta que no superará el 30% de sus ingresos netos.

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La noticia la ha conocido Maricarmen este martes en la habitación del Hospital Gregorio Marañón donde permanece ingresada tras el desalojo del pasado miércoles. Ha sido su primo Vicente el encargado de trasladarsela, según ha explicado a Europa Press su abogada, Beatriz Duro, quien ha resaltado que la mujer está "muy contenta" de poder regresar a su vivienda, donde continúan sus pertenencias.

Tras la aceptación por parte de Maricarmen del acuerdo, su representación legal está trabajando ya en la gestiones necesarias para culminar en la formalización del nuevo contrato de alquiler. Según este acuerdo, tendría una duración de ocho años y una renta que no superará el 30% de sus ingresos netos.

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El programa municipal ofrecerá a Maricarmen asesoramiento jurídico, económico, técnico y fiscal durante la vigencia del contrato. Para la propiedad incluye un seguro multirriesgo del hogar y otro de impago de las rentas.

CUARTO INTENTO DE DESAHUCIO

Maricarmen fue desahuciada el pasado miércoles de la vivienda en la que residía desde 1956. El contrato de renta antigua había sido firmado originalmente por su padre y posteriormente se subrogó en ella.

Urbagestión adquirió el inmueble en 2018 y acudió a los tribunales al considerar extinguido el arrendamiento. Aunque una sentencia inicial dio la razón a Maricarmen, la Audiencia Provincial falló posteriormente a favor de la propiedad y el Tribunal Supremo inadmitió en diciembre de 2023 el recurso presentado por su defensa.

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El lanzamiento se ejecutó en el cuarto intento, después de que cientos de personas pasaran la noche frente al edificio para tratar de impedirlo. Maricarmen, de 87 años y con una discapacidad reconocida del 50%, fue evacuada en camilla por sanitarios del Samur y trasladada al Hospital Gregorio Marañón.

El desahucio provocó una marcha el sábado desde la Puerta del Sol hasta el Congreso de los Diputados bajo el lema 'Ni una Maricarmen más', tras la que comenzó la acampada en el conocido como 'kilómetro cero'.