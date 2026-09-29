La aerolínea de bandera de Irak consigue "autorización especial" de EEUU para volar a Irán

Guardar

Bagdad, 29 sep (EFE).- La aerolínea de bandera de Irak, Iraqi Airways, ha obtenido una "autorización especial" para operar vuelos hacia Irán, después de que el Gobierno iraquí haya mantenido conversaciones con EE.UU. para evitar las sanciones de Washington contra toda entidad vinculada al sector aéreo iraní.

"Se ha logrado obtener una autorización especial para que Iraqi Airways opere vuelos a la República Islámica de Irán", informó en un comunicado el Ministerio de Transportes de Irak, que añadió que el personal de la aerolínea "trabaja a ritmo acelerado" para reanudar los vuelos hacia la República Islámica "durante el mes de octubre".

PUBLICIDAD

En los últimos días, varios aeropuertos de Irak han suspendido los vuelos desde y hacia Irán ante las amenazas de sanciones estadounidenses, algo que ha provocado quejas de parlamentarios, protestas populares y que el Gobierno iraquí pidiera a Washington obtener "exenciones" en algunas de sus instalaciones.

El comunicado indicó que esto fue logrado "gracias a los diligentes esfuerzos y la guía directa del primer ministro, Ali al Zaidi", que mantiene muy buena relación con el presidente estadounidense, Donald Trump, y que ha mostrado su interés para aumentar la cartera de empresas norteamericanas en el sector energético iraquí.

PUBLICIDAD

El vuelo "inaugural" de Iraqi Airways partirá del aeropuerto internacional de Nayaf, donde está previsto restablecer este martes los vuelos iraníes tras la suspensión, que provocó un gran descontento dada la importancia de esta ciudad sagrada para millones de musulmanes chiíes que acuden a ella por motivos religiosos.

Ayer, la Aviación Civil iraní presentó una protesta formal ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) debido a las sanciones de EE.UU. contra el sector aéreo del país, que incluyen a 27 aerolíneas nacionales, y fueron anunciadas por el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, e implementadas a partir del 23 de septiembre.

PUBLICIDAD

En el marco de estas presiones, Turkmenistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Irak y Omán suspendieron o restringieron las operaciones de compañías aéreas iraníes, mientras que las autoridades del Aeropuerto Internacional Imán Jomeini de Teherán afirman que aún continúan los vuelos a 30 destinos internacionales, sin precisar a qué países.

Las sanciones a las aerolíneas iraníes forman parte de la operación ‘Paria Económico’, que lanzó Washington para aislar aún más financieramente a Teherán y tratar de doblegarlo en la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, a lo que se suma el bloqueo a puertos y buques iraníes. EFE

PUBLICIDAD