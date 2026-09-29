EE.UU. recurre a docentes de otras profesiones ante la escasez, según la OCDE

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Washington, 29 sep (EFE).- Más de uno de cada seis docentes de secundaria inferior en Estados Unidos llegó a la enseñanza después de haber trabajado al menos diez años en otra profesión, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que reúne a 38 países y publica cada año un estudio comparativo sobre sus sistemas educativos.

El estudio, titulado "Educación de un vistazo 2026", analiza anualmente los sistemas educativos de los países de la OCDE y otras economías participantes a partir de indicadores sobre acceso, participación, financiación, resultados y organización de la enseñanza.

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La edición de este año pone el foco especialmente en la escasez de docentes y en las dificultades de los países para atraer, formar y retener profesores.

En Estados Unidos, el 16,3 % de los docentes de secundaria inferior son profesores que llegaron a la enseñanza después de desarrollar durante al menos diez años una carrera fuera del sector educativo, una proporción que sitúa al país entre los que presentan una mayor presencia de docentes de segunda carrera de los 28 sistemas analizados.

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La OCDE define a estos profesionales como personas para las que la docencia no fue su primera opción profesional y que acumularon al menos una década de experiencia laboral en actividades ajenas a la educación.

En Estados Unidos, además, el 26 % de los docentes de secundaria inferior tiene contratos de un año o menos, mientras que el 66 % cuenta con contratos permanentes, frente a un promedio del 81 % de empleo permanente en los países de la OCDE.

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El organismo señala que la estabilidad laboral es uno de los factores que pueden influir en la capacidad de los sistemas educativos para atraer y conservar profesores.

La presión sobre las plantillas se produce en un contexto de envejecimiento del profesorado. En el conjunto de la OCDE, el 23 % de los docentes de primaria y secundaria tenía 55 años o más en 2024, frente al 20 % una década antes. Al mismo tiempo, la proporción de profesores menores de 35 años descendió del 23 % al 22 %.

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La organización advierte de que la evolución demográfica no resolverá automáticamente el problema y aunque el número de niños de entre 5 y 14 años está previsto que disminuya un 9 % entre 2024 y 2033 en el conjunto de la OCDE, la reducción de alumnos no siempre se ha traducido en una disminución del número de profesores, ya que algunos sistemas han mantenido o aumentado sus plantillas para reducir el tamaño de las clases, reforzar la inclusión o garantizar el acceso a la educación en determinadas zonas.

La OCDE sostiene que mejorar los salarios y las condiciones de trabajo puede contribuir a hacer más atractiva la profesión, pero también destaca otros factores de desafección como la carga laboral, la autonomía profesional, las relaciones con los alumnos y los equipos directivos, las oportunidades de desarrollo profesional y el reconocimiento social de la enseñanza.

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El informe, cuya edición de 2026 se publica con datos de distintos años según el indicador, concluye que los sistemas educativos tendrán que combinar nuevas vías de entrada a la profesión con una mejor planificación de sus plantillas y un uso más eficiente del tiempo de los docentes para responder a unas necesidades que varían según las materias, las regiones y las características de las escuelas. EFE