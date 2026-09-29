Sumar avisa del coste de rechazar en el Congreso las medidas de vivienda y admite que el PSOE forzó sacar dos decretos

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Sumar ha reivindicado que las medidas de vivienda aprobadas este martes en el Consejo de Ministros son un "conquista" para la ciudadanía, ha reconocido que el PSOE forzó separar en otro decreto la prórroga automática de alquiler y ha mandado un mensaje a los socios parlamentarios, como pueden ser Junts y Podemos, del coste que supondría oponerse a la convalidación en el Congreso.

Así lo ha trasladado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, flanqueado por el resto de integrantes de Sumar en el Ejecutivo: Yolanda Díaz (Trabajo), Ernest Urtasun (Cultura), Sira Rego (Juventud e Infancia) y Mónica García (Sanidad).

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Los cinco ministros han comparecido en la sede del Ministerio de Trabajo de forma paralela a la rueda de prensa en Moncloa tras el Consejo de Ministros, que protagonizaban el ala socialista del Ejecutivo, y con el lema que reproduce el artículo 47 de la Constitución sobre el derecho a la vivienda.

Bustinduy ha admitido que la negociación con el PSOE ha sido "dura" y que el "último escollo" para el acuerdo ha sido la prórroga automática de contratos de alquiler, reconociendo que Sumar quería que estuviera dentro del texto que reúne los principales avances. También ha explicado que su espacio quería ir más allá en el despliegue temporal de la prórroga de contratos que vencen hasta 2029 o en las medidas antidesahucios.

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También ha desgranado que las bonificaciones fiscales a caseros no les gusta al entender que no son eficaces, pero las aceptan en ara a intentar el acuerdo parlamentario con otros grupos, en clara referencia a PNV y Junts. A su vez, ha apostillado que el resto de medidas garantiza que, en ningún caso, estas ayudas fiscales no generarán aumento de precios.

Bustinduy ha ensalzado el impacto de esta medidas en vivienda y, en concreto, ha citado que la prórroga de contratos de alquiler beneficia a 5 millones.

NO SE PUEDE DECIR OPONERSE A ESTE CLAMOR SOCIAL

El ministro ha admitido que estos dos decretos no recogen el máximo de sus propuestas, pero ha destacado que las medidas validadas por el Congreso son una "importante conquista", que ha sido posible gracias a la movilización social.

También ha urgido a que se produzca una "convalidación rápida" en el Congreso y augura una futuro político "muy delicado" a quien se enfrente a ese "clamor social" y se opongan a medidas de "alivio inmediato a millones de familias".

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