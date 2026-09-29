El Gobierno extiende hasta diciembre el alivio fiscal a la gasolina y el diésel ante la escalada de precios

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El nuevo paquete de medidas para hacer frente a la escalada de precios por la guerra en Irán incorpora la prórroga de las rebajas fiscales a la gasolina y al diésel hasta el 31 de diciembre, así como la limitación de la tarifa regulada del gas y de la bombona de butano.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el tercer paquete de medidas --desde el primero que se impulsó en marzo de este año-- para proteger a los hogares y sectores más afectados por las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo, dado que la mayor parte del real decreto-ley vigente vence a finales de este mes de septiembre.

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"Es un esfuerzo que en su totalidad estaría suponiendo más de 12.000 millones de euros a las arcas públicas, un plan de protección ambicioso para hogares y empresas, a la vez que seguimos con ese impulso para garantizar la soberanía energética y la electrificación de nuestra economía", ha defendido el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Durante estas últimas semanas, el Gobierno se ha reunido con los agentes sociales y los sectores afectados para abordar el impacto de una subida de precios que no cesa. Los datos publicados este mismo martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan a que la inflación general se ha situado en septiembre en el 4,9% interanual, el dato más elevado desde febrero de 2023, como consecuencia del encarecimiento de los carburantes.

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ALIVIO A GASOLINA Y GASÓLEO

Por ello, el Ejecutivo plantea en este nuevo paquete de medidas un nuevo alivio --en el ámbito del Impuesto sobre Hidrocarburos-- de 20 céntimos en octubre a gasolina y gasóleo, de 13 céntimos en noviembre y de 6 céntimos en diciembre, con una cláusula de salvaguarda automática en el caso de que el precio del petróleo siga elevado.

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"Si los precios suben por encima del 15%, volveríamos a los 20 céntimos de rebaja en el mes de noviembre o en el mes de diciembre", ha detallado el vicepresidente primero.

El responsable económico del Gobierno ha resaltado que los cambios impositivos a carburantes que se han aprobado hasta ahora se han ido trasladado sucesivamente al precio minorista, según ha constatado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

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REBAJA EN LA TARIFA DE GAS Y LA BOMBONA DE BUTANO

En el caso de la tarifa de último recurso (TUR) de gas natural, cuya revisión tendrá lugar a partir del 1 de octubre, se limitará el incremento al 15%, mientras que la bombona de butano no podrá superar los 19,55 euros.

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"En la tarifa de último recurso del gas lo que hacemos es atender a medidas específicas para el invierno, limitando la subida de la tarifa que protege a más de 3 millones de consumidores", ha señalado el ministro.

Se ha establecido un límite por el que no puede subir más de un 35% en la revisión de octubre, ni más de un 15% en las siguientes revisiones, teniendo en cuenta que sin este límite se estima que hubiera crecido en torno a un 50%.

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SI LA ELECTRICIDAD SUBE MÁS DE UN 15% SE VUELVE A REBAJAR EL IVA

Además, se mantiene también la salvaguarda para la rebaja del IVA y del impuesto especial sobre la electricidad, que se reactivarían --como ya se fijaba en los anteriores decretos--, si el precio de la electricidad o del gas subiera por encima del 15%.

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En cuanto a sectores con especial afectación, se prorrogan las ayudas para el campo y también para el transporte profesional por carretera. Se abre también, como novedad, una nueva línea para el ferrocarril de mercancías con 15.000 euros de ayuda por locomotora diésel, algo solicitado por el propio sector.

En materia de soberanía energética, se amplían las reservas de gas natural licuado para el invierno y se refuerza el sistema de certificados de ahorro energético, además de las medidas que ya estaban en vigor hasta final de año.

Se mantienen también las medidas sociales en materia, por ejemplo, de protección del empleo --empresas que reciban ayudas no podrán despedir--.

NUEVAS PETICIONES A LA CNMC SOBRE ENERGÍA Y LA CADENA ALIMENTARIA

Cuerpo ha indicado que, con este decreto se añaden dos peticiones adicionales a la CNMC. Una es la realización de un estudio sobre la formación de precios en el mercado mayorista y minorista, viendo el funcionamiento de la distribución y comercialización de la energía en toda la cadena de valor.

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El otro estudio trata sobre el funcionamiento de la cadena de valor alimentaria y se solicita a la CNMC recomendaciones que nos permitan garantizar el correcto funcionamiento del mercado y la eficacia de las medidas que se están poniendo en marcha.

LA ECONOMÍA MANTIENE EL PULSO EN EL TERCER TRIMESTRE

Cuerpo ha explicado que, durante el verano, se ha registrado un deterioro significativo tanto en el ámbito del crudo, con un precio del petróleo por encima de los 100 euros --en torno a los 105-110 en los últimos días--, y una subida del gas que está en torno a los 70 euros.

"El impacto en los precios energéticos derivado de la guerra en Irán, se está viendo en presiones en nuestros precios, en nuestra inflación", ha señalado Cuerpo, tras poner en valor que las medidas puestas en marcha desde marzo han amortiguado la mitad del aumento de los precios.

Pese a esta tensión en los precios, el titular de Economía ha asegurado que la economía española está manteniendo el pulso en este tercer trimestre.