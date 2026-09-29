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Guterres pide a EEUU y Rusia otro tratado nuclear ante el peor momento desde Guerra Fría

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Naciones Unidas, 29 sep (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este martes a Estados Unidos y Rusia que negocien un nuevo tratado nuclear, tras expirar el último en febrero, ante lo que calificó como el momento nuclear "más peligroso" desde el final de la Guerra Fría.

Guterres urgió a Washington y Moscú a establecer un marco sucesor del START III durante una reunión de alto nivel para conmemorar y promover el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, que se celebró este sábado 26 de septiembre.

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"Todos los Estados poseedores de armas nucleares deben reducir el papel de las armas nucleares en sus políticas de seguridad, mediante medidas de fomento de la confianza que garanticen la transparencia", aseguró el secretario general.

El diplomático portugués alertó de que tras caducar el acuerdo bilateral de las potencias "no existen" límites vinculantes para los arsenales estratégicos "por primera vez en más de medio siglo".

"El aumento de los riesgos y el desmoronamiento de las salvaguardias son un billete de ida al desastre", advirtió.

Según dijo, las armas nucleares siguen amenazando a la humanidad ochenta y un años después de Hiroshima y Nagasaki: "La sombra se está oscureciendo".

El secretario general recordó que el desarme "no es un favor", sino una "obligación jurídica" recogida en el tratado y llamó a evitar otra carrera armamentística nuclear.

"Durante más de ocho décadas la humanidad ha vivido bajo la amenaza nuclear. Asegurémonos de que las generaciones futuras se libren de ella. Elijamos un futuro sin armas nucleares", defendió.

Según datos de la Federation of American Scientists (FAS) y el SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), recogidos entre 2025 y 2026, Rusia y Estados Unidos concentran en torno a un 90 % total del armamento nuclear existente en el planeta, les siguen China, Francia y Reino Unido. EFE

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