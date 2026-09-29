El petróleo de Texas baja un 2,21 % pendiente de avances diplomáticos sobre Oriente Medio

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Nueva York, 29 sep (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este martes un 2,21 %, hasta los 90,55 dólares por barril, mientras los inversores siguen de cerca las negociaciones para reducir las tensiones en Oriente Medio.

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en noviembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 2,05 dólares respecto al cierre anterior.

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El aumento del flujo de petróleo, a medida que se recuperan las exportaciones de petróleo desde Oriente Medio y se relaja el control de Irán sobre el estrecho de Ormuz, ha ayudado a aliviar la escasez de suministro.

Estados Unidos e Irán mantienen conversaciones por separado con mediadores para intentar poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz.

Teherán sostuvo conversaciones indirectas con Estados Unidos a través de mediadores cataríes en Nueva York.

No obstante, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó ayer haber ofrecido aliviar sanciones económicas o descongelar fondos a Irán a cambio de que tome medidas concretas respecto a su programa nuclear.

Axios había publicado, citando a un funcionario estadounidense, que Trump ofreció a Irán alivio de las sanciones económicas y el acceso a fondos iraníes congelados a cambio de que Teherán adoptara medidas concretas respecto a su programa nuclear. EFE