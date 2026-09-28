Regresa a Venezuela la jefa de comunicaciones de la líder opositora María Corina Machado

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Caracas, 27 sep (EFE).- La opositora venezolana Claudia Macero, jefa de prensa de la líder María Corina Machado, regresó este domingo a Venezuela, de donde salió en el primer semestre de 2025 tras permanecer asilada junto a otros cinco compañeros en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas por acusaciones de supuesta conspiración y traición a la patria.

"Vuelvo a Venezuela para darme confianza a mí y para darle confianza a otros (...) es el momento de volver. Yo estoy aquí abriendo camino como me lo abrieron a mí otros", dijo Macero a medios en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirva a Caracas.

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Es la segunda de un grupo de cinco opositores cercanos a Machado que salieron del país en mayo pasado, en medio de una operación liderada por Estados Unidos para sacarlos de la sede diplomática de Argentina, donde permanecían desde marzo 2024 para evitar ser arrestados. EFE