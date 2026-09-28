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Abatido en operación militar alias 'Robinson Gutiérrez', implicado en el magnicidio de Miguel Uribe

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Las Fuerzas Militares de Colombia han abatido en el departamento de Huila a alias 'Robinson Gutiérrez', cabecilla político y financiero de la estructura 'Teófilo Forero' de la Segunda Marquetalia, al que las autoridades señalan como financiador del magnicidio del ex candidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Según ha informado el Ejército Nacional de Colombia en un comunicado, la muerte del guerrillero, que llevaba 35 años integrado en grupos armados, se ha producido durante una operación conjunta desarrollada en la vereda El Cadillo, en el municipio de Tello. En la acción, ejecutada por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía, han sido capturadas otras tres personas y se ha incautado material bélico, incluyendo armas largas y cortas, granadas, un lanzagranadas y equipos de comunicación.

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Además de su presunta implicación en el asesinato de Uribe, el Ejército acusa a alias 'Robinson Gutiérrez' de liderar acciones terroristas contra la Fuerza Pública, así como de estar detrás del reclutamiento de menores, secuestros y el cobro de extorsiones en los departamentos de Huila y Caquetá.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha celebrado a través de redes sociales este "importante resultado" contra la facción disidente liderada por Iván Márquez. Tras confirmar la baja del cabecilla, el mandatario ha garantizado que el Gobierno no dejará de exigir "que se establezca toda la verdad" sobre el crimen del ex candidato presidencial.

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Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Mora, ha puesto en valor el "trabajo profesional y coordinado" de las instituciones de seguridad para neutralizar a este tipo de estructuras armadas.

Según el Ejército, este resultado operacional afecta a la cadena criminal de la estructura 'Teófilo Forero', frenando su capacidad de mando, financiación y su intención de expandirse para retomar las antiguas zonas de control territorial de las extintas FARC-EP.

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