Disidentes de las FARC entregan al CICR el cuerpo de un militar que murió en un combate

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Bogotá, 28 sep (EFE).- Miembros del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de la guerrilla de las FARC, entregaron este lunes al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el cuerpo de un militar que murió en un combate el domingo pasado en el convulso departamento colombiano del Cauca (suroeste).

Así lo confirmaron a EFE fuentes del organismo humanitario, tras recibir el cuerpo de una persona fallecida en una zona rural del Cauca y entregarlo "a las autoridades competentes para la identificación".

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El comandante de las Fuerzas Militares, Erik Rodríguez, confirmó la noticia: "Su cuerpo, sustraído tras los combates en El Tambo, Cauca, fue entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja".

"Que quede claro: cumplir una obligación del Derecho Internacional Humanitario no legitima a ninguna estructura armada ilegal ni borra las acciones cometidas por fuera de la ley. Nuestro soldado profesional Idel José Torres Herrera regresa hoy con su familia", agregó el oficial en X.

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En el combate del domingo, el Ejército señaló que los militares fueron atacados con drones y armas de largo alcance.

En la zona donde murió el soldado operan el EMC, liderado por alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia; la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y grupos narcotraficantes que luchan por el control territorial. EFE