Agencias

Disidentes de las FARC entregan al CICR el cuerpo de un militar que murió en un combate

Guardar

Bogotá, 28 sep (EFE).- Miembros del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de la guerrilla de las FARC, entregaron este lunes al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el cuerpo de un militar que murió en un combate el domingo pasado en el convulso departamento colombiano del Cauca (suroeste).

Así lo confirmaron a EFE fuentes del organismo humanitario, tras recibir el cuerpo de una persona fallecida en una zona rural del Cauca y entregarlo "a las autoridades competentes para la identificación".

PUBLICIDAD

El comandante de las Fuerzas Militares, Erik Rodríguez, confirmó la noticia: "Su cuerpo, sustraído tras los combates en El Tambo, Cauca, fue entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja".

"Que quede claro: cumplir una obligación del Derecho Internacional Humanitario no legitima a ninguna estructura armada ilegal ni borra las acciones cometidas por fuera de la ley. Nuestro soldado profesional Idel José Torres Herrera regresa hoy con su familia", agregó el oficial en X.

PUBLICIDAD

En el combate del domingo, el Ejército señaló que los militares fueron atacados con drones y armas de largo alcance.

En la zona donde murió el soldado operan el EMC, liderado por alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia; la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y grupos narcotraficantes que luchan por el control territorial. EFE

Últimas Noticias

Nuevo partido nacido del Gobierno de Guatemala se prepara para las elecciones de 2027

Infobae

Pistoleros secuestran dos autobuses con 120 escolares para bloquear vía en Río de Janeiro

Infobae

España plantea colaboración en Nueva York en digitalización de puertos y descarbonización

Infobae

Emiratos confirma un encuentro entre su presidente y Netanyahu este domingo en Abu Dabi

Emiratos confirma un encuentro entre su presidente y Netanyahu este domingo en Abu Dabi

Miss Universo defiende su continuo apoyo a Miss Jamaica, tras el anuncio de una demanda

Infobae