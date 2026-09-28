Raíces, escisión del suspendido partido Semilla, se prepara para comicios en Guatemala

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Ciudad de Guatemala, 28 sep (EFE).- El partido Raíces, formado por antiguos integrantes de Semilla, la formación que llevó a Bernardo Arévalo de León a la Presidencia de Guatemala en 2023, competirá en las elecciones generales de 2027 tras ser inscrito oficialmente por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), aunque el mandatario se ha desvinculado de la nueva agrupación política.

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El partido Semilla ha enfrentado procesos judiciales por supuestas irregularidades en su creación que nunca pudieron ser probados y que pese a ello, lo mantienen suspendido.

"Existe una demanda nacional y popular para transformar el país de fondo. Por eso surge Raíces", expuso Pérez Álvarez, economista de 34 años, en una rueda de prensa en la que expresó su optimismo de cara a los comicios de 2027 después de sumar más de 44.000 afiliados en los últimos dos años.

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La inscripción del nuevo partido, que tampoco cuenta con el apoyo total de los 23 diputados electos por Semilla, quedó confirmada este mes por la autoridad electoral de cara a los comicios de 2027, en los que Guatemala elegirá al presidente, alcaldes y diputados para el período 2028-2032.

La creación de Raíces fue organizada hace poco más de dos años por al menos diez diputados de Semilla, después de que ese partido fuera suspendido por un juez penal entre 2023 y 2024, pese a que la ley guatemalteca no permite ese dictamen de manera unilateral.

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"Hoy celebramos la creación de un partido político" para "evitar que volvamos a los sufrimientos del pasado", dijo Pérez Álvarez durante su intervención este lunes.

El actual diputado indicó que Raíces convocará en noviembre próximo a su asamblea nacional para decidir a sus candidatos para los comicios del próximo año, en los que irán "por todo" sin que "nada" lo vaya a "impedir".

Arévalo de León ganó sorpresivamente la presidencia de la mano de Semilla, un partido de carácter socialdemócrata y nacido de las protestas anticorrupción hace una década.

Sin embargo, el partido Semilla quedó suspendido por procesos judiciales ordenados por la exfiscal general Consuelo Porras Argueta (2018-2024), sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea y también por intentar impedir de manera ilegal la investidura de Arévalo de León.

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Pérez Álvarez, fundador de Semilla y de Raíces, está acompañado en el nuevo partido por legisladores como Andrea Villagrán, Román Castellanos, Andrea Reyes y Elena Motta, entre otros exmiembros de la agrupación oficial.

Según diversas encuestas, la popularidad de Arévalo de León ha ido en picada en los últimos años por no cumplir con sus promesas de Gobierno, entre otros motivos, y el desgaste de su enfrentamiento con Porras Argueta, a quien había prometido defenestrar para combatir la corrupción. EFE

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