León XIV dice que la Iglesia tiene la responsabilidad de ayudar a las víctimas de abusos

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A bordo del avión papal, 28 sep (EFE).- El papa León XIV afirmó este lunes que la Iglesia tiene "una responsabilidad particular" en acompañar y ayudar a las personas que sufrieron abusos a buscar una sanación, durante la rueda de prensa de este lunes de regreso de su viaje a Francia.

"El abuso sexual es, ante todo, un problema humano. Cuando ocurre dentro de la Iglesia, se añade otra dimensión, porque la vida de fe de las personas queda profundamente herida y, en ocasiones, incluso destruida. Por eso, la Iglesia tiene una responsabilidad particular de acompañarlas y ayudarlas a buscar la sanación", añadió el papa.

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Explicó a los medios, entre ellos EFE, que a las víctimas francesas con las que se reunió en Lourdes les pidió que también le "ayudaran a transmitir a las demás víctimas la disposición, tanto mía como de la Iglesia, a escucharlas y acompañarlas en su búsqueda de sanación, reconociendo el dolor que se ha causado en sus vidas a raíz de situaciones de abuso".

Y aunque las víctimas hablan de "abusos sistémicos" en la Iglesia, León XIV puntualizó que él prefiere expresarlo de otra manera, pero que reconoció que "algunas organizaciones dentro de la Iglesia sí que, en ocasiones, por así decirlo, han actuado de forma abusiva como sistema".

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"En esos términos, hablé con ellas de cómo, en ciertos aspectos, se ha considerado que la Iglesia es responsable, pero también de cómo creo que la Iglesia puede desempeñar un papel importante para ayudarlas a encontrar la sanación", añadió.

Sobre la laicidad del Estado, un tema que abordó en Francia en varias ocasiones, el papa defendió que cuando "la Iglesia habla de defender la vida y aborda cuestiones de doctrina social, no está entrando en la política".

"Estamos aplicando el Evangelio a la vida de las personas", subrayó.

Y agregó: "Puede haber políticos, por así decirlo, tanto de izquierda como de derecha, y también situaciones en las que se afirma que la religión debe permanecer exclusivamente en el ámbito privado, que cada persona debe hacer lo que quiera en su vida privada y que, como Estado, debemos mantenernos separados de la religión".

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Reiteró que "la defensa de la vida es algo que, como todos ustedes saben, la Iglesia enseña y en lo que cree profundamente" y que son conscientes de las leyes sobre la eutanasia aprobadas en Francia y en otros países de Europa.

"Pero, al estar en un lugar como Lourdes, donde las personas buscan algo mucho más profundo, y al comprender que sus vidas tienen sentido incluso en medio de la enfermedad, la discapacidad o diferentes formas de sufrimiento, la Iglesia, por Jesús mismo, quiere estar cerca de esas personas y reafirmar los valores que, creo, la vida misma representa para todos nosotros".

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Y agregó: "así que diría que, si eso es hacer política, sí, lo hice. Pero no lo hice para intervenir en la política francesa, sino para enseñar lo que realmente cree la Iglesia". EFE