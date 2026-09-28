La RD Congo supera los 8.000 casos confirmados de ébola y se acerca a los 4.000 muertos

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Nairobi, 28 sep (EFE).- La epidemia de ébola declarada el pasado 15 de mayo en la República Democrática del Congo (RDC) ha superado los 8.000 casos confirmados, mientras se acerca cada vez más a la barrera de los 4.000 muertos, informaron este lunes las autoridades congoleñas.

Según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, con datos recabados hasta el 26 de septiembre, se han registrado un total de 8.067 infecciones confirmadas, incluyendo 3.901 fallecimientos, con una tasa de letalidad del 48,4 %.

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Asimismo, 2.070 pacientes se han recuperado hasta el momento y otros 773 se encuentran hospitalizados o en aislamiento, mientras la tasa de seguimiento de contactos se sitúa en un 74,7 %. EFE