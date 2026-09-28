Dos semanas de cárcel para hombre que fue en moto acuática por calles inundadas de Bangkok

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Bangkok, 28 sep (EFE).- Un tribunal condenó este lunes a 15 días de prisión a un hombre por conducir una moto acuática por calles inundadas de Bangkok (Tailandia) tras días de fuertes y persistentes lluvias que han llevado a las autoridades a declarar el estado de desastre en la urbe capitalina.

El hombre, que asimismo deberá pagar una multa de 5.000 bat (unos 150 dólares o 130 euros), fue acusado ante la Justicia de "causar molestias públicas y obstruir el tráfico sin autorización", explicó en un comunicado la Policía del céntrico subdistrito de Makkasan.

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La condena de prisión quedó no obstante suspendida durante un año, por lo que no tendrá que ingresar en la cárcel si no vuelve a cometer el mismo delito durante ese tiempo.

En un vídeo que se volvió viral en redes sociales, el conductor aparece acelerando con la moto acuática y realizando giros en un tramo de la avenida de Phetchaburi, una de las principales arterias que atraviesa Bangkok, a medida que genera pequeñas olas que llegan hasta las viviendas colindantes.

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El hombre, cuya moto de agua ha sido confiscada por las autoridades, permanecerá un año bajo libertad vigilada, con obligación de presentarse ante las autoridades tres veces y de realizar 12 horas de servicio comunitario, según la sentencia del tribunal, compartida por la Policía de Makkasan.

Bangkok y principalmente la región central de Tailandia registran desde el jueves intensas y persistentes precipitaciones, debido a un sistema de baja presión que este lunes se encuentra sobre la vecina Birmania (Myanmar), de acuerdo con la plataforma meteorológica Zoom Earth.

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Ocho personas han fallecido y 1,8 millones se han visto damnificadas por los aguaceros, que han afectado a casi una treintena de provincias de Tailandia, incluida Bangkok, parcialmente anegada aún y con distritos aislados por los altos niveles de agua.

Con unos 9 millones de habitantes en su término municipal y más de 15 en su área metropolitana, Bangkok es especialmente susceptible de sufrir inundaciones debido a factores como su ubicación sobre el delta del río Chao Phraya, a unos 1,5 metros sobre el nivel del mar; o la histórica sobreexplotación de acuíferos subterráneos, que ha contribuido al hundimiento de la metrópolis.

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Tailandia sufrió en 2011 unas de las peores inundaciones de su historia, provocadas por una temporada monzónica excepcionalmente lluviosa y varias tormentas tropicales, con más de 800 muertos y de 13 millones de afectados, según el Banco Mundial. EFE

(foto)(vídeo)