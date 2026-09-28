Ana María Aldón responde al inesperado ataque de la hermana de José Ortega Cano

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A pesar de que hace casi 4 años de la separación de José Ortega Cano y Ana María Aldón, parece que la familia del torero no olvida lo mal que lo pasó por las duras declaraciones que la madre de su hijo José María (13) hizo en diferentes platós de televisión tras su ruptura. De ahí la inesperada reacción de Mari Carmen Ortega Cano hace unos días, cuando la prensa le preguntó qué le parecía que su excuñada hubiese retomado su papel de colaboradora de 'Fiesta' después de varios meses alejada del foco mediático por problemas familiares: "Yo no sé si dormirá tranquila por las noches. En su día hizo mucho daño, ahora está tranquila", sentenciaba demoledora.

Un ataque directo al que la exmujer del diestro ha respondido este domingo en su programa. "Ante la preocupación de si duermo o no duermo, más allá de la menopausia, quiero dejarte tranquila y decirte que sí, que más o menos duermo bien" ha empezado con ironía, añadiendo rápidamente que "en cuanto a lo otro, me sorprende bastante la poca memoria. Estuve durante muchos momentos muy duros, muy críticos, mucho tiempo, en el que todo el mundo se iba de vacaciones y yo no me moví ni un solo día".

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"¿Hay muchas cosas mal? También. Yo no soy perfecta, ni yo ni nadie. ¿He podido hacer daño? Probablemente. ¿Pero y el que me han hecho a mí...? Nos olvidamos del que le han hecho a mí y a mi familia, que le pregunten a mi familia. Todo esto pasó" ha expresado tajante, dejando claro que actualmente su relación con Ortega Csno "es muy buena y estoy muy orgullosa. Tenemos un niño en común de trece años que es una maravilla, le estaré eternamente agradecida por ese hijo que él me dio y que yo le traje al mundo. Y nada más que por eso merece la pena seguir llevándolo como lo estamos llevando"

A su salida de Mediaset, Ana María ha atendido a las cámaras de Europa Press y se ha reafirmado en que "tengo la conciencia tranquila". "Yo he hecho más bien que mal, pero bueno, si he hecho algún daño, que Dios me perdone cuando llegue y me abra la puerta San Pedro, o me dé un portazo en la cara, que todo puede ser. Pero yo espero que San Pedro me abra la puerta. Y si no, pues me voy al infierno, no pasa nada. Seguramente allí hay más fiestas y más juergas y de todo, ¿sabes?" ha asegurado con sentido del humor.

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Y es que como ha revelado "a mí se me hizo daño pero hace ya mucho tiempo ya y yo sané mis heridas, soy feliz y entonces no tengo necesidad de recordar, lo que pasa que, bueno, al final sé en el medio que trabajo y los demás también saben dónde trabajo".

Además, ha aclarado que "por mi parte yo no tengo nada en contra de ella" en referencia a Mari Carmen Ortega, a la que ya refrescado la memoria al afirmar que "en su día hice mucho daño porque no se acuerda del bien que hice, porque cuando ponemos unos límites o decimos hasta aquí, pues se nos olvida lo que esa persona ha hecho".

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"No estoy alterada, lo que pasa es que cuando hay una persona que se sienta y no tiene un solo argumento, o los argumentos que tiene, o es una fe ciega, tienes que tener argumentos, si no, no puedes, no puedes conmigo. Hemos sufrido, porque el daño realmente no ha sido sufrido solamente por mí, sino que por el que fue mi marido también. No estoy diciendo que el daño me lo hayan hecho a mí, porque a él también se lo hacían. Entonces, como es de dos personas, tampoco me merece la pena meterme en ningún charco de ese estilo" ha zanjado, rechazando de pleno escribir -por el momento- sus memorias sobre su relación con Ortega Cano.

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