El ultrafondista con autismo, Francisco Fernández, corre 100 km para impulsar apoyos para el colectivo

06/08/2026 Camiseta del reto solidario 'Kilómetros por el autismo'. ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA HUELVA SOCIEDAD ÁNSAERS HUELVA

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El ultrafondista con autismo, Francisco Fernández, participará el próximo 3 de octubre en la 'Salomon Ultra Pirineu 100K', una de las carreras más exigentes e internacionales del trail running con salidad de Bagà (Barcelona). El deportista correrá 100 km para impulsar apoyos y oportunidades para las personas con autismo.

Francisco es autista y ha sido el primer corredor diagnosticado de autismo en España en finalizar algunas importantes carreras de ultradistancia a nivel europeo. Ahora quiere que su próximo desafío vaya mucho más allá del deporte. Junto a Autismo España, ha puesto en marcha 'Kilómetros por el autismo', un reto solidario para eliminar prejuicios sobre el autismo y recaudar fondos para que más personas autistas tengan los apoyos específicos que necesitan para desarrollarse plenamente.

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Francisco es el ejemplo de que, con el acompañamiento de profesionales, adaptaciones y esfuerzo, puedes conseguir cualquier meta que te propongas. Siempre le había gustado el deporte y, antes incluso de recibir su diagnóstico, correr ya era para él una forma de autorregulación. Sin embargo, empezar a competir supuso enfrentarse a dificultades importantes. Las aglomeraciones de personas le generaban ansiedad y hacían especialmente complejos algunos momentos de las carreras.

Francisco asegura haber conseguido gestionar mejor estas situaciones progresivamente gracias a las terapias a las que acude semanalmente y al tratamiento pautado por un profesional sanitario experto. Una experiencia que pone de manifiesto cómo los apoyos profesionales pueden contribuir al bienestar y a que cada persona continue desarrollando aquello que le apasiona.

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"El deporte para mí es mi principal terapia y con el deporte busca dar visibilidad y concienciar a la población sobre el TEA", ha argumentado el joven.

Pero este desafío va más allá de llegar a la meta: cada kilómetro tendrá también un propósito solidario. Con 'Kilómetros por el autismo', particulares y empresas pueden acompañarle en el reto realizando una donación a Autismo España para apoyar a las personas autistas y concienciar a la sociedad de que tener autismo no debería determinar hasta dónde puede llegar una persona.

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