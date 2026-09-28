Cuerpo avanza reformas en la oferta y en la regulación para el decreto de vivienda de mañana

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El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha avanzado que el Gobierno está barajando medidas en el ámbito de la oferta y en el ámbito de la regulación como parte del real decreto ley sobre vivienda que el Ejecutivo espera aprobar mañana en el Consejo de Ministros.

En un acto organizado por 'Expansión' y KPMG, Cuerpo ha explicado que los ciudadanos están reclamando medidas en materia de vivienda y que el Gobierno quiere asumir su parte. El Ejecutivo espera poder aprobar mañana un real decreto ley sobre vivienda que Cuerpo ha calificado como "ambicioso" y que incluirá no solo medidas contra los desahucios, sino también medidas que atajen el problema de la vivienda para los jóvenes.

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Preguntado por si el decreto incluirá medidas contra los desahucios o prohibición de que los fondos de inversión adquieran viviendas, Cuerpo se ha limitado a responder que el Gobierno está ultimando las medidas que se incluirán en el real decreto.

"Es importantísimo de que seamos conscientes de que tenemos que favorecer el acceso a la vivienda y en condiciones asequibles, en particular para nuestros jóvenes. Y ahí tenemos que poner sobre la mesa todas las medidas que ayuden a mejorar esta situación. Estamos viendo medidas en el ámbito de la oferta y medidas en el ámbito de la regulación, corrigiendo ese fallo de mercado que existe con los jóvenes, que no pueden acceder a una vivienda ni en propiedad, porque no tienen ahorros, ni en alquiler, porque es demasiado caro".

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El vicepresidente también ha pedido "responsabilidad" al resto de los partidos políticos para que apoyen el real decreto ley sobre medidas de vivienda que se estima que se aprobará en el Consejo de Ministros de mañana.

"Le corresponderá a los grupos parlamentarios en el Congreso un elemento de responsabilidad importante y esperamos que lleven adelante esa convalidación", ha afirmado Cuerpo.

En el acto, Cuerpo ha recordado que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) está destinando recursos a la vivienda para impulsar el alquiler asequible. "En financiación de vivienda nosotros no vamos a escatimar en recursos y estamos convencidos de que el sector financiero tampoco lo hará", ha afirmado.

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MEDIDAS PARA LOS SECTORES AFECTADOS POR EL ALZA ENERGÉTICO

Sobre las medidas a adoptar en el ámbito energético, Cuerpo ha explicado que el Gobierno lleva tres semanas reuniéndose con agentes sociales y sectores afectados por la guerra de Irán y la subida de precios energéticos.

"Mañana aprobaremos medidas para seguir apoyando a los sectores más afectados: el campo, el transporte, la pesca, la gran industria... Pero también a los hogares, que sabemos que se están viendo muy afectados en su día a día como consecuencia de la guerra y la subida de los precios", ha afirmado.

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Las medidas en el caso del campo o el transporte ayudarán a limitar los efectos de segunda ronda en la inflación de otros productos, como en los alimentos.