Fabián y el Balón de Oro: "No se trata de hacer campañas sino de reconocer tu trabajo"

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El centrocampista de la selección española Fabián Ruiz ha destacado este lunes el buen momento que atraviesa el equipo nacional y confió en que pueda repetir los éxitos de la generación campeona del mundo en 2010, después de que España encadenase la Eurocopa, el Mundial y la Eurocopa, al tiempo que aseguró que el actual equipo también está haciendo "algo único e histórico" y que espera que pueda prolongar sus éxitos.

Sobre la presencia de varios internacionales españoles entre los candidatos al Balón de Oro, como Lamine Yamal, Rodri o él mismo, el futbolista del Paris Saint-Germain rechazó que se trate de hacer campañas y defendió que el reconocimiento debe llegar como consecuencia del trabajo realizado. "Lo he dicho varias veces, no se trata de hacer campañas sino de reconocer tu trabajo", apeló en rueda de prensa.

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"A todos nos gusta ser reconocidos por nuestro trabajo. He tenido un grandísimo año, he ganado las competiciones más importantes y, como a cualquier otro trabajador, cuando lo hace bien le gusta que se lo reconozcan. A nosotros nos pasa lo mismo. Es bonito para mí que me demuestren apoyo y cariño", afirmó en este sentido.

En la rueda de prensa previa al partido de la Liga de Naciones contra Croacia de este martes en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, el andaluz aseguró estar muy contento por la racha triunfal del equipo. "Estamos muy contentos por esa estadística, tanto personal como colectivamente. Llevamos mucho tiempo sin perder y ojalá estemos mucho tiempo más ganando. No me gusta comparar una selección con la otra porque son épocas diferentes. Todos los españoles sabemos que aquella selección de 2010 era única, pero nosotros también estamos haciendo algo único e histórico y ojalá podamos hacer como ellos: Eurocopa, Mundial y Eurocopa", aseguró.

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El andaluz, que acumula 51 partidos consecutivos sin perder con la selección española desde su debut en 2019, reconoció que desconocía que se encontraba cerca del récord de 57 encuentros invicto de Carlos Marchena. "No sabía que estaba cerca de Marchena, es una cosa que no miraba. Siempre es bonito tener un récord y, sobre todo, de no perder. Quiere decir que gano, que gana la selección. Ojalá pueda superar a Marchena, pero no por lo personal, sino por llevar mucho tiempo sin perder", explicó.

Fabián destacó además la combinación entre el nivel individual de los futbolistas españoles y el funcionamiento colectivo como una de las claves del momento del equipo. "Aparte de ser un gran equipo, tenemos grandes jugadores. Las dos cosas te llevan al éxito. Tenemos las dos cosas y miramos más a lo colectivo que a lo individual, lo hemos demostrado y ojalá sigamos así mucho tiempo", señaló.

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El centrocampista también tuvo palabras para el Real Betis, club en el que se formó, y reconoció que sigue de cerca la actualidad del conjunto verdiblanco y que le gustaría volver a ser bético. "Cada vez que puedo intento ver los partidos. Me alegro de todo lo bien que le vaya. Soy bético y todo el mundo lo sabe. Me gustaría terminar mi carrera aquí. Ahora no es el momento, pero en el futuro seguro que sí", indicó.

El duelo ante Croacia tendrá además un componente especial para Fabián por disputarse en el Sánchez-Pizjuán, escenario de su primer derbi sevillano como profesional. "Tengo buenos recuerdos. Fue mi primer derbi y marqué y gané. Era el día de Reyes, así que doblemente victoria. Ojalá mañana sea igual, que ganemos y logremos los tres puntos y que pueda hacer un gran partido", recordó.

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Finalmente, Fabián se refirió a su relación con Pedri y subrayó que ambos asumen con naturalidad la competencia por un puesto en el centro del campo. "La relación mía con Pedri es magnífica, como con todos. Lo importante es el equipo. Hay partidos que le toca jugar a él y otros a mí. Estamos aquí para jugar. Yo estoy agradecido por la confianza e intento estar siempre al cien por cien porque, si no lo estoy, otros pueden jugar por mí. Y cuando no me toque jugar, a ayudar desde fuera", concluyó.

Respecto al centrocampista croata Mateo Kovacic, Fabián destacó su trayectoria y su capacidad para marcar diferencias en el centro del campo. "Todo el mundo sabe el buen jugador que es. Lo ha demostrado en los equipos más grandes de Europa, ha ganado dos o tres Champions, tiene calidad, es potente y rápido, tiene polivalencia y es un jugador a tener en cuenta. Sabemos el peligro que puede crear, tanto él como Modric como el resto. Es un mediocentro que no pierde la pelota y gusta verle en los terrenos de juego", apuntó.

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