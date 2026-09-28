La actividad económica de República Dominicana crece 4,5 % interanual entre enero y agosto

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Santo Domingo, 28 sep (EFE).- El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró un crecimiento interanual promedio de 4,5 % entre enero y agosto de 2026 en República Dominicana, por encima del 2,3 % del mismo período de 2025, según las cifras preliminares divulgadas este lunes por el Banco Central (BCRD).

El IMAE es un indicador estadístico que mide el comportamiento de la producción de bienes y servicios y que refleja la senda de crecimiento del producto interno bruto (PIB).

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En agosto pasado, el IMAE presentó un crecimiento interanual de 3,8 %, impulsado principalmente por la construcción, que aumentó un 7,9 %, la manufactura de zonas francas (3,4 %), la manufactura local (3,1 %) y los servicios, que en conjunto crecieron un 4,1 %.

El sector de hoteles, bares y restaurantes creció un 2,3 % interanual en agosto, favorecido principalmente por el aumento de la llegada de pasajeros no residentes por vía aérea.

En contraste, la minería cayó un 14,6 % y la actividad agropecuaria se contrajo un 1,4 % durante agosto.

La contracción de la minería en agosto estuvo asociada principalmente al descenso en el volumen de extracción de oro debido a mantenimientos programados en la principal planta del país. Pese a la caída mensual, la actividad acumuló un crecimiento de 3,6 % entre enero y agosto.

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La economía dominicana creció un 2,1 % del PIB en 2025, por debajo del 5 % del año anterior, y se espera que este 2026 se expanda un 4,5 %. EFE