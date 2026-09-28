Cuba lamenta que la ayuda de la ONU no pueda llegar a la isla por "presiones" de EE.UU.

Guardar

Naciones Unidas/La Habana, 28 sep (EFE).- El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, lamentó este lunes que parte de la ayuda humanitaria destinada por la ONU al país caribeño se encuentre entre los más de 7.000 contenedores que no han podido llegar a la isla debido a las "presiones y amenazas" de EE.UU. a navieras internacionales.

Rodríguez se reunió con el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas (OCHA), Tom Fletcher, en los márgenes de la LXXXI Asamblea General de la ONU, en Nueva York.

PUBLICIDAD

El jefe de la diplomacia cubana dijo -en X- que actualizó a Fletcher "sobre el daño diario en las familias cubanas ocasionado por el reforzamiento extremo del bloqueo, el cerco energético y las sanciones secundarias del gobierno de EE.UU. contra Cuba".

Rodríguez, también, agradeció "el esfuerzo de ONU y de sus agencias para facilitar la llegada de ayuda material" a la isla "en estas difíciles circunstancias".

Cuba sufre actualmente su peor situación económica en las últimas décadas, con una escasez de productos básicos, unida a una crisis energética por falta de combustibles y frecuentes averías en sus obsoletas centrales de generación eléctrica que provocan prolongados apagones diarios.

PUBLICIDAD

El contexto descrito se ha agravado desde enero por el impacto del cerco petrolero aplicado por Washington y las nuevas sanciones contra sectores vitales de la economía cubana y a las empresas que mantienen negocios con el Gobierno de La Habana.

El Sistema de Naciones Unidas en Cuba denunció a finales de agosto los "desafíos" que ha sorteado para trasladar la ayuda humanitaria a Cuba por vía marítima, lo que le ha obligado a gestionar el envío aéreo de esos recursos, "con más costos y demoras".

PUBLICIDAD

Así mismo, la empresa estatal Medicuba también reportó la inmovilización de dos contenedores con una carga de un medicamento para el tratamiento de la epilepsia en el puerto colombiano de Cartagena de Indias porque la naviera alemana Hapag-Lloyd se había negado a entregar el flete, al alegar el cumplimiento del embargo estadounidense. EFE

(Foto)