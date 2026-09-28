Del "aniquilar" de Trump a "la mentira del siglo": las frases de la Asamblea General ONU

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Naciones Unidas, 28 sep (EFE).- Las casi doscientas intervenciones ante la Asamblea General de la ONU han dejado declaraciones a favor de reforzar el multilateralismo, alertas sobre el aumento de los conflictos en el mundo y hasta amenazas con "aniquilar" a un país y el descubrimiento de "la mentira del siglo".

Estas son algunas de las más destacadas:

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confesó durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, la más larga de todos los mandatarios, que tenía que tomar una importante decisión: "¿Llegar a un acuerdo con Irán que les permita reconstruirse y crear un país mucho más grande de lo que jamás ha sido? (...) ¿O aniquilar la República Islámica y hacerlo rápidamente?"

Poco antes, Trump había afirmado que mientras unos "han hablado de paz", él ha "hecho la paz".

La intervención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, estuvo marcada por el desplante de una gran parte de la Asamblea General en señal de protesta por la ofensiva israelí contra el pueblo palestino, que acumula 74.000 muertos en casi tres años.

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"Acusar a Israel de genocidio es la mayor mentira del siglo", declaró Netanyahu durante su discurso en el que señaló a quienes lo califican como tal por "tergiversar los hechos" e "invertir los papeles".

La Corte Internacional de Justicia estudia si Israel violó la Convención sobre el Genocidio en su ofensiva, mientras que la relatora de la ONU sobre los territorios palestinos, Francesca Albanese, sostiene que constituye un genocidio, al igual que Amnistía Internacional y otros organismos y mandatarios internacionales.

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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue una de las asistentes más esperadas de esta Asamblea General, que se celebró menos de un año después del arresto en Caracas por fuerzas estadounidenses del depuesto líder venezolano, Nicolás Maduro.

"En Venezuela habrá elecciones. Hemos iniciado un diálogo político con sectores de la oposición que dará lugar a un proceso en el que todos competirán en igualdad de condiciones", afirmó Rodríguez.

Antes de su discurso, la líder venezolana se reunió con Trump, con quien, según dijo el estadounidense, habló sobre los comicios. Varios líderes latinoamericanos aludieron en sus intervenciones a la transición hacia la democracia del país.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, aseguró haber cambiado su discurso después de que Trump les llamara "terroristas".

"Quienes son terroristas, entrenan y protegen a otros terroristas, nos tachan de tales. Nosotros solo nos hemos defendido. No somos terroristas", defendió ante la Asamblea General.

El iraní recordó que la guerra se inició tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, que acabó con la vida del entonces líder supremo Alí Jameneí, y les acusó de no haber respetado "ninguna ley internacional".

El presidente de Brasil, Lula da Silva, aseguró que Naciones Unidas "está fracasando" en una de sus principales misiones, "liberar a la humanidad del flagelo de la guerra".

El brasileño, primer mandatario en intervenir siguiendo la tradición, lamentó que el pasado año se alcanzara "el mayor número de conflictos armados desde 1945" y pidió a los miembros del Consejo de Seguridad que actúen "con responsabilidad y sentido de la urgencia".

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El presidente ucraniano, Volódimir Zelenski, se presentó de nuevo ante la Asamblea General de la ONU para pedir colaboración para finalizar la guerra con Rusia y se mostró abierto a reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

"Cuando alguien aporta más dinero a Rusia a través del comercio, está dando más vida a esta guerra", aseguró Zelenski durante su intervención.

"Los ingresos de Rusia deben seguir siendo un objetivo", destacó.

El presidente argentino, Javier Milei, aprovechó su intervención para pedir a Reino Unido "reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía" de las islas Malvinas.

"Las Malvinas son una causa nacional", declaró tras avanzar que "tomará cartas en el asunto".

Por su parte, el primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, aseguró no tener "ninguna duda" de la soberanía británica sobre las islas y avanzó que se pondrá "firme" ante las "amenazas" de los derechos de los territorios británicos.

Durante los seis días de discursos, los mandatarios aludieron mayoritariamente a la soberanía, a la crisis de multilateralismo, los problemas del Consejo de Seguridad y la reforma de la organización, así como a la inteligencia artificial (IA), que este año desplazó al debate sobre el cambio climático, y la situación en Gaza, Ucrania, Sudán y Siria.

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Esteban Capdepon Sendra