No obligar a vacunar a los niños contra el sarampión provocaría la mayor epidemia de EEUU

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Redacción Ciencia, 28 sep (EFE).- El sarampión está resurgiendo en Estados Unidos. Aunque hace 26 años fue declarado erradicado allí, el descenso de la vacunación en los últimos ha hecho que esta enfermedad haya vuelto a aparecer en todo el país, y la situación podría ser mucho peor.

Según un nuevo estudio, la caída de la vacunación, junto a la posibilidad de que Florida elimine la obligatoriedad de inmunizar a los niños en edad escolar de sarampión, paperas y rubeola (la triple vírica), podría causar la mayor epidemia de sarampión del país de los últimos 500 años.

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"El sarampión es uno de los patógenos humanos más contagiosos", advierte Abba Gumel, profesor de matemáticas en la Universidad de Maryland (UMD) y coautor del estudio publicado este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

La caída de la vacunación ha hecho ya que, entre 2024 y 2025, los contagios se hayan disparado un 650 %, hasta los 3.471 casos confirmados hasta hoy, repartidos en 45 estados, además de la ciudad de Nueva York y Washington D. C.

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Los brotes de infección en Texas, Nuevo México y Carolina del Sur registrados en 2025 son un ejemplo de las consecuencias de estar por debajo del umbral del inmunidad colectiva inducida por la vacuna, es decir, el porcentaje mínimo de la población que debe estar vacunado para evitar la propagación de un patógeno.

En este escenario, el estado de Florida estudia la posibilidad de revocar la obligatoriedad de vacunar a los niños en edad escolar de la triple vírica.

Para saber qué consecuencias podría tener esta decisión en un contexto de baja vacunación, el equipo de científicos de la UMD empleó un modelo matemático que tuvo en cuenta la estructura demográfica específica del estado y la cobertura histórica de la inmunización frente al sarampión, las paperas y la rubeola.

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Después, los autores calibraron el modelo utilizando datos del brote de sarampión de 2025 en el condado de Gaines, en Texas

El análisis reveló que Florida ya está por debajo del umbral de inmunidad colectiva necesaria para prevenir la transmisión sostenida del sarampión, pero, si la vacunación deja de ser obligatoria y las tasas de inmunización colectiva caen todavía más, el potencial de sufrir brotes masivos se dispararía hasta alcanzar cifras de muertes pediátricas nunca vistas desde que existen las vacunas.

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Además, esos brotes convertirían al sarampión en una enfermedad endémica en Florida que se trasmitiría al resto del país, prevén los autores.

El estudio hace hincapié en la importancia de inmunizar a los niños: "vacunar a un niño es tres veces más eficaz para reducir la transmisión que vacunar a un adulto", subraya la primera autora del artículo, Alice Oveson, investigadora en la Universidad de Maryland.

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La diferencia se debe principalmente a la forma en que interactúan los distintos grupos de edad: los niños pasan más tiempo que los adultos en contacto cercano -cara a cara- tanto en las aulas como en las áreas de juego.

Por eso, "pequeñas reducciones en las tasas de vacunación infantil pueden provocar aumentos desproporcionadamente grandes en la magnitud de los brotes", apunta Overson.

Y aunque hay herramientas complementarias —como la vacunación de puesta al día en adultos o las medidas de control conductual como el uso de mascarillas y el aislamiento—, el estudio subraya que ninguna de ellas puede compensar la pérdida de cobertura de la triple vírica en la infancia.

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La obligatoriedad escolar ha funcionado históricamente como la piedra angular para salvaguardar la salud pública en Estados Unidos, concluyen los autores.

En el pasado, Florida ya se ha resistido a las medidas de control del comportamiento y ofrece exenciones para quienes no desean vacunarse por motivos religiosos, personales o médicos.

Actualmente, las solicitudes de exención de vacunación en Florida se sitúan en el 5,9%, muy por encima del promedio nacional del 4,2%, y es que, en ese estado sureño, hay una desconfianza generalizada: según las encuestas recientes, el 16 % de los padres no confía en la seguridad de la vacuna MMR, un 17 % considera que sus riesgos superan a sus beneficios y un 18 % rechaza de forma abierta que se exija para ingresar al colegio.

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Ante estas cifras, "ir un paso más allá eliminando la obligatoriedad de la vacunación en las escuelas sugeriría que la vacunación es innecesaria, lo cual es simplemente inexacto y peligroso", avisa Oveson.

Frente a esta coyuntura, urge poner en marcha estrategias de divulgación pública dirigidas a los padres porque las vacunas siguen siendo la única barrera eficaz para evitar brotes masivos y proteger vidas, recuerdan los autores.