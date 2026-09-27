Agencias

Un tribunal de Somalia condena a muerte a un antiguo soldado por el asesinato de un civil durante una disputa

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Un tribunal militar de Somalia ha condenado este domingo a muerte a un antiguo soldado por el asesinato de un civil durante una disputa en julio en la localidad de Garasbaaley, situada en el centro del país africano, tras lo que el acusado intentó escaparse y esconderse en un árbol, si bien fue localizado por residentes de la zona.

El presidente del Tribunal Militar de Primera Instancia de las Fuerzas Armadas, Hasñan Alí Nur Shuute, se considera probado que el exsoldado, identificado como Cabdi Aadan Ibraahim, mató a un trabajador de la construcción tras detener el taxi en el que viajaba la víctima de vuelta a casa.

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Así, tras una disputa, el acusado realizó disparos contra el civil, alcanzándole en el abdomen y matándolo en el acto. Tras ello, intentó escapar y esconderse en un árbol, si bien fue localizado y detenido, tal y como ha recogido la agencia estatal somalí de noticias, SONNA.

Las autoridades de Somalia han ejecutado en los últimos años a varios soldados por abusos contra la población civil, así como a miembros del grupo terrorista Al Shabaab y a integrantes de su escisión, que juró lealtad al grupo yihadista Estado islámico, por su papel en diversos ataques y atentados en el país africano.

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