Rescatan en Pakistán a una mujer residente en Barcelona presuntamente víctima de matrimonio forzado

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Un equipo de investigación conjunto de Mossos d'Esquadra y de la Policía Nacional de Barcelona ha conseguido rescatar en Pakistán a una mujer residente en Barcelona que presuntamente fue engañada por su familia para contraer un matrimonio forzado con un familiar suyo.

La investigación se ha saldado con la detención en Barcelona el pasado 21 de julio de dos hombres de 41 y 45 años como presuntos autores de un delito de tráfico de seres humanos con finalidad de matrimonio forzado.

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Los dos detenidos también están presuntamente relacionados con un intento de homicidio en diciembre de 2025 en Barcelona contra la pareja sentimental de la mujer, un hombre de origen pakistaní y propietario de un establecimiento de informática que fue atacado con arma blanca, informan los Mossos en un comunicado este sábado.

Este hombre denunció ante la Policía Nacional que su pareja había sido trasladada forzosamente a Pakistán por miembros de su familia y, una vez en el país, presuntamente le quitaron el pasaporte español y la obligaron a contraer matrimonio con un primo contra su voluntad.

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La coordinación de los investigadores con la Embajada de España en Pakistán permitió ejecutar con éxito el operativo de localización y rescate de la mujer, llevado a cabo por agentes de la Policía Nacional en Pakistán, que efectuaron las gestiones necesarias para su repatriación a España, donde recibió atención y asistencia integral por parte de los servicios especializados.

OPOSICIÓN FAMILIAR

La víctima había iniciado en el año 2023 una relación sentimental con un hombre que había conocido en Barcelona el año anterior y, en junio de 2025, la pareja formalizó una unión religiosa que no fue aceptada por la familia de la mujer.

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Según la investigación el entorno familiar de la víctima ejerció presiones y amenazas para que rompiera el vínculo con su pareja, con el objetivo de imponerle un matrimonio con un primo residente en Pakistán, y las amenazas también se trasladaron a la pareja de la mujer mediante terceras personas.

ENGAÑADA PARA VIAJAR A PAKISTÁN

En septiembre de 2025 un familiar presuntamente convenció a la mujer para que viajara a Pakistán con el pretexto de que las dos familias aceptarían la unión e intervendrían para resolver el conflicto.

La víctima viajó al país acompañada por un tío, hermano de su padre y, una vez allí, según los indicios, le retiraron el pasaporte, la encerraron en un domicilio y la sometieron a una vigilancia permanente con fuertes restricciones, además de sufrir presiones continuadas y maltrato psicológico para romper su relación y renunciar a volver a España.

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La unión concertada con su primo se acabó imponiendo pese a la oposición de la mujer, que finalmente pudo ser rescatada.

La investigación quedó abierta para determinar el grado de participación de las diferentes personas implicadas tanto en la retención y el matrimonio forzado como en el ataque contra la pareja y los dos hombres fueron detenidos en el Aeropuerto de Barcelona.

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