El plan de siete días de Irán para reabrir Ormuz: ¿qué propone a EEUU?

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Teherán, 26 sep (EFE).- Irán ha planteado a Estados Unidos un plan de siete días para restablecer el tránsito marítimo normal por el estrecho de Ormuz a cambio de una serie de medidas que incluyen un alto de las hostilidades en Oriente Medio, el fin del bloqueo naval estadounidense contra Irán, la liberación de activos iraníes congelados y el levantamiento de las sanciones al petróleo iraní.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, dio detalles de la propuesta, transmitida a Estados Unidos a través de intermediarios, durante su estancia en Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU, y explicó que el calendario de siete días comenzaría al día siguiente de que Washington aceptase formalmente el plan.

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La propuesta establece una secuencia de medidas que Teherán plantea como condiciones para normalizar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y avanzar hacia el final de la guerra, que en dos días cumplirá siete meses.

Estas son las principales claves de la propuesta:

Alto el fuego: Irán plantea un cese durante siete días de las hostilidades en Oriente Medio, incluido el Líbano y Yemen, según los detalles difundidos sobre el plan.

Fin del bloqueo naval estadounidense: Teherán exige que Washington levante el bloqueo naval sobre los puertos iraníes como una de las condiciones para poner en marcha el plan y avanzar hacia la reapertura del estrecho de Ormuz.

Fin de las sanciones al petróleo iraní: Estados Unidos tendría que levantar las sanciones que afectan a las ventas de crudo iraní, una medida que permitiría a Teherán recuperar la normalidad de sus exportaciones petroleras.

Liberación de activos iraníes congelados: El plan contempla además la liberación de activos iraníes congelados por un valor estimado de al menos 12.000 millones de dólares.

Estas cuatro medidas figuran entre las condiciones que, según Araqchí, Estados Unidos debería aplicar durante los primeros cuatro o cinco días del calendario, que comenzaría una vez que Washington aceptase la propuesta.

Reapertura de Ormuz: La reapertura y normalización del tránsito por el estratégico estrecho se produciría en el sexto día del calendario, siempre que se hayan cumplido las condiciones planteadas por Teherán.

Negociaciones para un acuerdo final: El último paso de la hoja de ruta sería el comienzo, en el séptimo día, de conversaciones entre Irán y Estados Unidos sobre un acuerdo final que abordaría los asuntos que ambas partes acuerden negociar, entre ellos el programa nuclear iraní.

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“La elección depende ahora de Estados Unidos. Irán no acepta la coerción, las amenazas ni la intimidación, e Irán no renunciará a sus derechos soberanos bajo presión”, afirmó Araqchí al presentar el plan a la prensa en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

Poco después de que Teherán hiciera pública la propuesta, The Wall Street Journal informó, citando a funcionarios estadounidenses, de que el presidente Donald Trump había rechazado el plan, aunque Irán ha señalado que sigue a la espera de una respuesta oficial de Washington.

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El presidente estadounidense publicó además en Truth Social una imagen de un mapa en el que aparece el estrecho de Ormuz rodeado por un círculo y etiquetado como “Trump Strait” (“Estrecho Trump”).

Retorno al Memorando de Islamabad

El ministro iraní de Exteriores ha presentado el plan como una hoja de ruta para aplicar los compromisos contemplados en el memorando de entendimiento alcanzado entre Irán y Estados Unidos en junio, bajo mediación de Pakistán.

Sin embargo, ese acuerdo quedó interrumpido menos de un mes después, cuando Trump lo dio por terminado tras unos supuestos ataques iraníes a principios de julio contra buques y petroleros en el estrecho de Ormuz.

Trump restableció posteriormente el cerco naval contra Irán, que había levantado tras la firma del memorando, y reanudó los bombardeos contra el sur del territorio iraní, a lo que la República Islámica respondió con ataques contra objetivos estadounidenses en países de la región y contra buques que intentaban atravesar una ruta establecida cerca de Omán y protegida por EE.UU.

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Con esta escalada, las negociaciones entre las partes quedaron estancadas, aunque Irán ya había presentado previamente sus condiciones para reabrir Ormuz y retomar las conversaciones con EE.UU., mientras Trump exigía la rendición de la República Islámica. EFE