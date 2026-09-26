El papa: Reconocer el papel de las mujeres para construir "la civilización del amor"

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París,26 sep (EFE).- El papa León XIV invitó este sábado a "reconocer el papel fundamental de las mujeres en la construcción de una civilización del amor", durante su discurso al visitar la 'Maison Bakhita", un centro que se ocupa de ayudar a los migrantes en París.

"El nombre de este Centro de Acompañamiento e Integración Social, que hace referencia a santa Josefina Bakhita, nos invita a reconocer el papel fundamental de las mujeres en la construcción de una civilización del amor, como alternativa a la cultura que desintegra a las comunidades y enferma de soledad a las ciudades", dijo el papa.

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Y agregó que "la historia de la Iglesia y de la humanidad, si la observamos más de cerca, no la escriben quienes dan la impresión de vencer al imponerse y ocupar el espacio, sino quienes hacen espacio, establecen procesos de paz, generan confianza y fomentan la vida. No se trata de simples sentimientos, sino de decisiones y compromisos a contracorriente, cuya importa".

El papa ha dado mayor visibilidad a las mujeres en la Curia, el gobierno de la Iglesia. El último paso fue el nombramiento de la mexicana Montse Alvarado como prefecta del Dicasterio de Comunicación, la primera mujer y laica que dirigirá un "ministerio" vaticano en solitario sin que se le adjunte un religioso hombre,.

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Con anterioridad, el papa Francisco eligió a la religiosa Simona Brambilla para dirigir el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, junto al cardenal español Ángel Fernández Artime, nombrado proprefecto.

Durante el pontificado del papa Francisco, el número de mujeres empleadas en el Vaticano aumentó notablemente, pasando del 19% al 24% de los 4.000 empleados totales. El porcentaje de mujeres que trabajan para la Curia romana, es decir los dicasterios (ministerios) que componen el Gobierno vaticano, son cerca del 26 %.

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Sin embargo, León XIV ha cerrado por el momento la oportunidad de conceder el diaconado a las mujeres, así como también ha completamente eliminado la posibilidad del sacerdocio. EFE