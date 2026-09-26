Plataforma de Machado convoca a "gran caravana" en Venezuela para exigir su regreso

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Caracas, 26 sep (EFE).- El Comando con Venezuela de la líder opositora María Corina Machado convocó a una "gran caravana" mañana domingo en todo el país para exigir el regreso "seguro" de la también premio nobel de la paz 2025, luego de la denuncias esta semana de impedimentos para su retorno.

"¡Gran rodada por el regreso de María Corina!. Este domingo 27 de septiembre, a las 10:00 am (14:00 GMT), en todos los estados del país, se realizará una gran caravana para exigir el regreso seguro de María Corina Machado, cronograma electoral y elecciones presidenciales para el 2027", dice la convocatoria publicada este sábado por el comando en redes.

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La plataforma pidió a sus seguidores estar atentos para informar los puntos de encuentro.

Esta semana, estudiantes y opositores protestaron para exigir el regreso de Machado, a quien, según denunció su equipo el martes, se le impidió el regreso en tres oportunidades recientes.

"Se le ha impedido volar desde Panamá. Permanece allí sin poder salir", confirmó a EFE el equipo de la expidiputada, quien salió de Venezuela el pasado diciembre para recibir en Noruega la medalla del Nobel de la Paz, después de permanecer cerca de un año en la clandestinidad para evitar ser detenida.

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No obstante, el viernes, el jefe negociador del chavismo en el diálogo con un sector de la oposición, Jorge Rodríguez, negó que las autoridades venezolanas estén impidiendo el regreso de Machado.

El equipo de Machado asegura que son "al menos siete" las veces que su líder ha tratado de volver a su país.

Un persona conocedora de la situación que pidió el anonimato dijo el miércoles a EFE que el vuelo privado que debía sacar de Panamá un día antes a Machado, como parte de un itinerario para regresar a Venezuela según su equipo, "ni siquiera despegó" porque tres países -Bonaire, Aruba y Curazao- no concedieron el pedido de permiso de aterrizaje.

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"Tenían tres puntos, supuestamente, de ida: Curazao, Bonaire, Aruba y estaban negociando también con Trinidad y Tobago, pero todos negaron el permiso (...) Tú tienes que pedir permiso tanto en Aeronáutica (panameña) como en el país de destino, esos son unos permisos que se pueden tardar de un día a solo horas", explicó el informante.

Las islas de Curazao, Bonaire y Aruba están situadas en el Caribe, a poca distancia de la costa venezolana (Aruba, la más cercana, está a menos de 30 kilómetros mientras que Bonaire, la más alejada, a un centenar), lo que las convierte en puntos de paso para acceder al territorio de Venezuela.

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Cuando Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025, mediante una operación clandestina para viajar a Oslo a recoger el Nobel de la Paz, lo hizo vía marítima con un equipo especial que partió de Curazao, según la información oficial. EFE